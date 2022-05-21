Забытые сокровища ⟩ Памятник павшим во Второй мировой войне не нашел понимания и любви

От скульптора с собственным стилем Юло Ыуна (1940–1988) было бы неправомерно ожидать появления обычного для его эпохи военного памятника. Однако он создал целых два памятника павшим во Второй мировой войне. Оба произведения – как стоящее возле Чудского озера, так и установленное на новом кладбище Торнимяэ на Сааремаа, отличаются от общественных военных памятников, служивших идеологическим идеалам советского режима, и больше похожи на самобытное свободное творчество автора, характерное для всего его творчества.

Город Калласте. Вид на памятник Ленину, 1980-е годы. В глубине кадра - памятник павшим по Второй мировой войне работы Юло Ыуна. Фото: EESTI ARHITEKTUURIMUUSEUM

Торс с искалеченными конечностями, стоящий прямо на берегу Чудского озера на высоком красном гранитном постаменте, создает ассоциацию с распятым Христом. Как это свойственно Ыуну, он и здесь следовал классическим античным канонам. Возможно, на скульптора повлияла и семейная память об отце, погибшем молодым уже в первые месяцы войны, с которым всего лишь годовалый в то время будущий скульптор так и не успел познакомиться. Крепкий торс страдающего человека словно бы вонзился по бедра в полированный гранитный блок. Кудри, покрывающие опущенную голову, и мощная мускулатура напоминают древнегреческие скульптуры из многих художественных музеев всего мира, где Юло Ыуну никогда не довелось побывать. Бесконечная гладь воды, сияющая прямо за монументом, придает памятнику странное вневременное дополнительное измерение.

Памятник павшим во Второй мировой войне, Калласте. Фото: Martin Siplane

Однако погибающему герою Ыуна не довелось найти в этом месте понимания и любви. Население Калласте в начале 80-х годов состояло в основном из русскоязычных старообрядцев, которым никак не мог понравиться столь необычный военный памятник. После открытия памятника 8 мая 1981 года начались связанные с ним скандалы. Больше всего местных жителей возмутило созданное скульптором обнаженное тело. Жалобы на скульптуру, не соответствующую советским моральным нормам, поступали даже в высшие партийные органы Москвы. Судьба одного из самых уникальных военных памятников той эпохи была решена с помощью невероятно грубого дополнения. На бедра скульптуры были наварены специально отлитые в мастерской литья ARS Monumentaal «бронзовые трусы».

Памятник павшим во Второй мировой войне, Калласте. Фото: Martin Siplane

Время создания: 1981 Адрес: Тартуский уезд, Калласте, улица Выйду Авторы: скульптор Юло Ыун, архитектор Ике Волков Бронза, гранит Охраняемым памятником культуры не является