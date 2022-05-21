В субботу Таллинн посещают круизные лайнеры MSC Poesia и Norwegian Getaway.
В субботу Таллинн посещают два круизных лайнера
В субботу Таллинн посещают два круизных лайнера
В 6.35 в порт Ванасадам прибыл идущий под панамским флагом 294-метровый лайнер MSC Poesia, который совершает 11-дневный круиз, начавшийся и заканчивающийся в Копенгагене. Судно прибыло в Эстонию с Готланда и в 18 часов возьмет курс на Стокгольм. Крестная лайнера, строительство которого обошлось в 360 млн долларов, итальянская киноактриса София Лорен.
В 7.12 прибыл идущий под багамским флагом 325-метровый Norwegian Getaway, который прибыл в Таллинн из расположенного вблизи Ростока порта Варнемюнде и в 21 часов отправится в направлении Стокгольма. В 2014 году судно крестили танцовщицы футбольного клуба Miami Dolphins.
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