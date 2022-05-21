В субботу Таллинн посещают два круизных лайнера

В 6.35 в порт Ванасадам прибыл идущий под панамским флагом 294-метровый лайнер MSC Poesia, который совершает 11-дневный круиз, начавшийся и заканчивающийся в Копенгагене. Судно прибыло в Эстонию с Готланда и в 18 часов возьмет курс на Стокгольм. Крестная лайнера, строительство которого обошлось в 360 млн долларов, итальянская киноактриса София Лорен.