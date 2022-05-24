Открытые закрытые дома: изнанка Ноблесснера

Кажется, только очень ленивый и нелюбопытный таллиннец не знает, что такое квартал Ноблесснера! Море, современные дома с дорогими квартирами, галереи и бутики, рестораны и бары, наконец, Proto! Ах да, еще пивоварня Põhjala и самый крутой дизайнерский салон Shishi. Огромный квартал простирается от улицы Тёэстузе до самого моря. Отправимся сегодня туда, но не будем заходить в широко открытые для всех двери, а приоткроем закрытые.

Эстонский архитектурный музей продолжает цикл экскурсий Avatud Majad - «Открытые дома», распахивая для интересующихся историей зодчества и любящих свой город двери церквей, фабрик, музеев, исторических памятников, а иногда и целых районов.

На прошедшей на днях очередной, шестьдесят восьмой по счету, экскурсии удалось посетить несколько закрытых исторических строений, которые еще остались в ухоженном, вылизанном до глянцевого рекламного блеска районе.

Роберт Треуфельдт. Фото: Вера Копти.

Руководил экскурсией, которая проводилась на эстонском языке, опытный гид и историк архитектуры Роберт Треуфельдт, специализирующийся на промышленной и военной архитектуре, а принять в ней участие мог каждый, кто увидел на сайте Архитектурного музея или в социальных сетях объявление и вовремя зарегистрировался.

Экскурсия началась на улице Тёэстузе, 48, где расположено бывшее заводоуправление Ноблесснера.

Этот дом - как бы ворота в квартал. И еще там очень хорошо виден перепад уровней: оказывается, улица Тёэстузе находится намного выше уровня моря. Маленькое, а открытие!

В 1912 году два петербургских предпринимателя – Эммануэль Людвигович Нобель (племянник Альфреда Нобеля) и Артур Густавович Лесснер – создали здесь самый важный в тогдашней царской России завод по изготовлению подводных лодок.

Из фамилий этих двух людей и сложилось название завода «Ноблесснер». С 1913 по 1917 год здесь были построены в общей сложности двенадцать современных подводных лодок. Строительство и ремонт кораблей и судов продолжались здесь до августа 2018 года. Сейчас собственником многих исторических зданий квартала является концерн BLRT Grupp.

Как это ни странно, но самым загадочным из малодоступных зданий квартала является построенный уже в советское время длинный невыразительный дом из силикатного кирпича, входящий одним фасадом в парк Каламая, а другим – на сложенный из разнообразных строительных материалов высокий виадук.

Бывший склад - слева. Фото: Google Maps

Когда-то тут размещался склад, конторы, спортивный зал и даже музей. Так гласят надписи на чертежах, найденных в одном из многочисленных помещений этого дома, где когда-то находился музей местного значения.

Найденный в полузаброшенном доме план здания. Фото: Вера Копти.

А бывший спортзал превращен в альтернативный ночной клуб HALL, то есть, по большому счету, помещения этого здания нельзя назвать на сто процентов недоступными для желающих: хотите попасть на концерт, ищите информацию, покупайте билеты и наслаждайтесь неформальным общением, неформальной музыкой и странной атмосферой. Иногда концерты продолжаются до утра.