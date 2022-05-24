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Открытые закрытые дома: изнанка Ноблесснера
Фото: Вера Копти.
Вера Копти
Открытые закрытые дома: изнанка Ноблесснера
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Кажется, только очень ленивый и нелюбопытный таллиннец не знает, что такое квартал Ноблесснера! Море, современные дома с дорогими квартирами, галереи и бутики, рестораны и бары, наконец, Proto! Ах да, еще пивоварня Põhjala и самый крутой дизайнерский салон Shishi. Огромный квартал простирается от улицы Тёэстузе до самого моря. Отправимся сегодня туда, но не будем заходить в широко открытые для всех двери, а приоткроем закрытые.

Эстонский архитектурный музей продолжает цикл экскурсий Avatud Majad - «Открытые дома», распахивая для интересующихся историей зодчества и любящих свой город двери церквей, фабрик, музеев, исторических памятников, а иногда и целых районов.

На прошедшей на днях очередной, шестьдесят восьмой по счету, экскурсии удалось посетить несколько закрытых исторических строений, которые еще остались в ухоженном, вылизанном до глянцевого рекламного блеска районе.

Роберт Треуфельдт.
Роберт Треуфельдт. Фото: Вера Копти.

Руководил экскурсией, которая проводилась на эстонском языке, опытный гид и историк архитектуры Роберт Треуфельдт, специализирующийся на промышленной и военной архитектуре, а принять в ней участие мог каждый, кто увидел на сайте Архитектурного музея или в социальных сетях объявление  и вовремя зарегистрировался.

Экскурсия началась на улице Тёэстузе, 48, где расположено бывшее заводоуправление Ноблесснера. 
Этот дом - как бы ворота в квартал. И еще там очень хорошо виден перепад уровней: оказывается, улица Тёэстузе находится намного выше уровня моря. Маленькое, а открытие!

В 1912 году два петербургских предпринимателя – Эммануэль Людвигович Нобель (племянник Альфреда Нобеля) и Артур Густавович Лесснер – создали здесь самый важный в тогдашней царской России завод по изготовлению подводных лодок.

Из фамилий этих двух людей и сложилось название завода «Ноблесснер». С 1913 по 1917 год здесь были построены в общей сложности двенадцать современных подводных лодок. Строительство и ремонт кораблей и судов продолжались здесь до августа 2018 года. Сейчас собственником многих исторических зданий квартала является концерн BLRT Grupp.

Как это ни странно, но самым загадочным из малодоступных зданий квартала является построенный уже в советское время длинный невыразительный дом из силикатного кирпича, входящий одним фасадом в парк Каламая, а другим – на  сложенный из разнообразных строительных материалов высокий виадук.

Бывший склад - слева.
Бывший склад - слева. Фото: Google Maps

Когда-то тут размещался склад, конторы, спортивный зал и даже музей. Так гласят надписи на чертежах, найденных в одном из многочисленных помещений этого дома, где когда-то находился музей местного значения.

Найденный в полузаброшенном доме план здания.
Найденный в полузаброшенном доме план здания. Фото: Вера Копти.

А бывший спортзал превращен в альтернативный ночной клуб HALL, то есть, по большому счету, помещения этого здания нельзя назвать на сто процентов недоступными для желающих: хотите попасть на концерт, ищите информацию, покупайте билеты и наслаждайтесь неформальным общением, неформальной музыкой и странной атмосферой. Иногда концерты продолжаются до утра.

Но даже днем, в тишине, это темное пространство произвело впечатление. Кстати, кажется, что все неформальные интерьеры андеграундных клубов в разных странах придумал один и тот же дизайнер: полумрак, обшарпанные стены, потертые диваны, запах пыли… Такое место не всем по вкусу и, конечно, представители старшего поколения вряд ли отправятся туда ночью, но вот зайти в здание со стороны парка, где на такой же обшарпанной, как и интерьер, террасе можно, как говорят, съесть отличную пиццу, приготовленную в дровяной печи. Заведение называется просто: Suvila – дача.

Летняя пиццерия Suvila.
Летняя пиццерия Suvila. Фото: Google Foto

Роберт Треуфельдт ведет нас дальше. Мы проходим под мостом и оказываемся в приморской, самой популярной части Ноблесснера. Рядом с самым первым отреставрированным историческим зданием склада судостроительного завода, где сейчас располагаются связанные с кинопроизводством предприятия, стоит закрытый в буквальном смысле трехэтажный дом, куда мы и направляемся.

В ожидании ключа от закрытого дома.
В ожидании ключа от закрытого дома. Фото: Вера Копти.

Удивительно, но здание площадью 1472 м2, частично построенное еще при Нобеле, изнутри пронизано абсолютно советским духом, а многочисленные детали без конца напоминают об этом: пестрые обои, газета «Советская Эстония», которой оклеена стена под обоями, таблички на дверях. А вот металлические лестницы – это уже что-то корабельное. Конечно, здесь же строили подводные лодки, как мы могли об этом забыть!

Когда-нибудь старинный дом превратится в гостиницу. Уже есть и проект, разработанный известным бюро KOKO arhitektid.

Предварительный проект отеля в квартале Ноблесснер.
Предварительный проект отеля в квартале Ноблесснер. Фото: Вера Копти / KOKO arhitektid / Citify.eu

Рядом с будущей гостиницей находится, пожалуй, самое известное с некоторых пор здание Ноблесснера – огромный литейный цех. Сейчас в нем работает популярный аттракцион – Фабрика открытий Proto. Не будем рассказывать о том, чем там можно заняться, это – тема для другого репортажа. Гирли Нурк, директор по маркетингу и продажам Proto, провела нас по всему зданию, и мы увидели главный зал Proto совсем в другом ракурсе – в принципе весь интерьер стилизован под старинную иллюстрацию к книжке Жюля Верна.

У нас была другая задача – мы рассмотрели уникальную бетонную конструкцию стен и крыши со стеклянным потолком, как в теплице, и спустились по потайной, скрытой от многих глаз огромной крутой лестнице в еще два помещения, где вам, возможно, удастся побывать, если вы станете участником частной вечеринки или зрителем на концерте популярного исполнителя.

Гирли Нурк, директор Proto по маркетингу и продажам, стала нашим гидом по зданию.
Гирли Нурк, директор Proto по маркетингу и продажам, стала нашим гидом по зданию. Фото: Вера Копти.

Это, как рассказала Гирли Нурк, зал Nobel площадью 645 м2 и высотой 11 метров, который может вместить 800 человек, и примыкающий к нему зал Lessner. Оба помещения отреставрированы с сохранением подлинных бетонных и металлических конструкций и оснащены уникальной техникой, с помощью которой в них можно устанавливать любые декорации и освещение. В нашем присутствии в зале Nobel готовились к какому-то мероприятию. 

В общем, открытые во время экскурсии закрытые дома Ноблесснера оказались очень впечатляющими. Куда будет устраивать экскурсии Архитектурный музей в ближайшем будущем, пока неизвестно. Но Карл-Даг Лиге, куратор музея, пообещал, что это будет, как всегда, увлекательно.

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