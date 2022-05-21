МИД Великобритании: "Молдову надо вооружить по стандартам НАТО"

По ее словам, союзники Британии уже обсуждают, как помочь небольшим государствам, в частности, Молдове, защититься от военной угрозы со стороны России.

Несмотря на то, что Путин не добился масштабных успехов в Украине, он не оставляет амбиций расширить "Великую Россию", сказала Трасс в интервью газете Telegraph.

У Молдовы, в прошлом советской республики, общих границ с Россией нет, но эта страна находится очень близко к регионам юга Украины, которые сейчас оккупированы российскими войсками.

Недавно в молдовском анклаве Приднестровье, контролируемом пророссийскими сепаратистами, произошла серия взрывов, которые стали тревожным знаком для властей страны.

Молдова не входит в НАТО, но она подала заявку на вступление в ЕС меньше чем через две недели после начала российского вторжения в Украину.

"Я бы хотела видеть Молдову оснащенной по стандартам НАТО, - сказала Трасс. - Это мы сейчас обсуждаем с союзниками".

На вопрос, представляет ли Россия угрозу для безопасности Молдовы, Трасс ответила утвердительно.

"Путин четко заявил о своих амбициях увеличить территорию России. То, что его попытки взять Киев не увенчались успехом, не означает, что он отказался от этих амбиций", - добавила глава Форин-офиса.

Молдова - одна из беднейших стран Европы. Существенный процент ее жителей составляют этнические украинцы (6,6% по переписи населения 2014 года). И когда в феврале в Украине начались боевые действия, Молдова приняла более 437 тыс. беженцев с территории соседа.

Для страны с населением в 2,6 млн человек это огромная цифра. Из расчета на жителя страны получается, что Молдова приняла больше беженцев, чем любая другая страна.

Президент Молдовы Майя Санду придерживается строго проевропейских взглядов. Ее предшественник Игорь Додон проводил пророссийскую политику - и у него до сих пор множество сторонников в стране.

Россия поддерживает сепаратистов, контролирующих отколовшийся регион Молдовы Приднестровье - там дислоцировано около 1500 российских военных.

Эскалация в Приднестровье

В конце апреля на территории Приднестровья произошла серия взрывов и обстрелов. По словам властей анклава, в результате пострадало здание министерства государственной безопасности (приднестровский орган, не имеющий отношения к структурам Молдовы) и выведены из строя вышки времен СССР, которые использовались для ретрансляции российских радиостанций.

Фото: BBC

Тирасполь обвинил в организации взрывов "лиц, проникших с территории Украины", Киев же назвал их провокацией российского ФСБ для разжигания антиукраинских настроений.

Президент Молдовы Майя Санду после экстренного заседания Совбеза страны заявила, что, по имеющейся у властей информации, в эскалации ситуации в Приднестровье задействованы силы самого Приднестровья.