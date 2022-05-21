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Алар Карис: чтобы защищать Эстонию, нам нужна поддержка всего общества

BNS
Алар Карис: чтобы защищать Эстонию, нам нужна поддержка всего общества
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Алар Карис на учениях Siil.
Алар Карис на учениях Siil. Фото: Vabariigi Presidendi Kantselei

Президент Алар Карис, посетивший крупномасштабные учения «Еж» (Siil), сказал, что отработка сотрудничества является незаменимой составляющей обороноспособности.

«Учения "Еж" является для Эстонии важнейшими учениями года, где Силы обороны могут отработать действия срочнослужащих и подразделений резерва, а также сотрудничество с союзниками. Это незаменимая составляющая обороноспособности нашего государства, — передает канцелярия президента слова Кариса. — Я как верховный руководитель государственной обороны убедился, посетив крупномасштабные учения, что Эстония надежно защищена и здесь безопасно».

«Учения — это экзамен на зрелость для наших срочнослужащих и возможность для резервистов и членов Кайтселийта освежить свои навыки, а также возможность отработать сотрудничество с союзниками», — отметил Карис, по словам которого планирование действия и сотрудничество с союзниками идут успешно и в духе взаимной поддержки.

«Я слышал, что люди хорошо приняли учения, военнослужащим приносят шоколад и дети машут с обочины дороги проезжающим колоннам», — сказал Карис, отметив поддержку со стороны местных и поблагодарив за поддержку близких и работодателей всех участников.

«Крупномасштабные учения ненадолго забирают участников с рабочих мест и из семей, но для обороноспособности нашего государства поддержка со стороны близких и работодателей также очень важна, — сказал Карис. — Приятно отметить, что работодатели относятся с пониманием и отпускают работников на учения. Для того, чтобы защищать Эстонию, нам нужна поддержка всего общества. Каждая иголка действительно имеет значение — все, равно, большая или маленькая, дома, на работе или на открытой местности».

Карис получил обзор формирования подразделений и ознакомился с тренировками по сотрудничеству на местности.

Крупномасштабные учения Siil проходят с 16 мая по 3 июня. На учениях оборону Эстонии отработают около 15 000 резервистов, действительных военнослужащих, срочнослужащих, членов Кайтселийта и союзников.

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