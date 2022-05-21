Алар Карис: чтобы защищать Эстонию, нам нужна поддержка всего общества

«Учения "Еж" является для Эстонии важнейшими учениями года, где Силы обороны могут отработать действия срочнослужащих и подразделений резерва, а также сотрудничество с союзниками. Это незаменимая составляющая обороноспособности нашего государства, — передает канцелярия президента слова Кариса. — Я как верховный руководитель государственной обороны убедился, посетив крупномасштабные учения, что Эстония надежно защищена и здесь безопасно».

«Учения — это экзамен на зрелость для наших срочнослужащих и возможность для резервистов и членов Кайтселийта освежить свои навыки, а также возможность отработать сотрудничество с союзниками», — отметил Карис, по словам которого планирование действия и сотрудничество с союзниками идут успешно и в духе взаимной поддержки.

«Я слышал, что люди хорошо приняли учения, военнослужащим приносят шоколад и дети машут с обочины дороги проезжающим колоннам», — сказал Карис, отметив поддержку со стороны местных и поблагодарив за поддержку близких и работодателей всех участников.

«Крупномасштабные учения ненадолго забирают участников с рабочих мест и из семей, но для обороноспособности нашего государства поддержка со стороны близких и работодателей также очень важна, — сказал Карис. — Приятно отметить, что работодатели относятся с пониманием и отпускают работников на учения. Для того, чтобы защищать Эстонию, нам нужна поддержка всего общества. Каждая иголка действительно имеет значение — все, равно, большая или маленькая, дома, на работе или на открытой местности».

Карис получил обзор формирования подразделений и ознакомился с тренировками по сотрудничеству на местности.