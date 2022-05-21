Автомобиль столкнулся с мотоциклом, один человек пострадал

По первоначальной информации, машина и мотоцикл двигались навстречу друг другу, когда машина, которой управлял трезвый 48-летний мужчина с водительскими правами, начала поворачивать налево и выехала наперерез ехавшему навстречу мотоциклу, которым управлял трезвый и с водительскими правами 29-летний мужчина.