Сегодня около 11:30 на Таллиннском шоссе в Выру произошла авария, в ходе которой столкнулись автомобиль Ford Transit и мотоцикл Ducati, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Автомобиль столкнулся с мотоциклом, один человек пострадал
Автомобиль столкнулся с мотоциклом, один человек пострадал
По первоначальной информации, машина и мотоцикл двигались навстречу друг другу, когда машина, которой управлял трезвый 48-летний мужчина с водительскими правами, начала поворачивать налево и выехала наперерез ехавшему навстречу мотоциклу, которым управлял трезвый и с водительскими правами 29-летний мужчина.
По словам водителя машины, он не заметил мотоциклиста, сообщила пресс-секретарь полиции.
Мотоциклиста доставили в больницу для проверки здоровья.
Защитное снаряжение использовалось должным образом, дорожные условия на месте происшествия были хорошими, а асфальт - сухим.
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