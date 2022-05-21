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Автомобиль столкнулся с мотоциклом, один человек пострадал

Маариус Сувисте
Автомобиль столкнулся с мотоциклом, один человек пострадал
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Скорая помощь. Иллюстративное фото.
Скорая помощь. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

Сегодня около 11:30 на Таллиннском шоссе в Выру произошла авария, в ходе которой столкнулись автомобиль Ford Transit и мотоцикл Ducati, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

По первоначальной информации, машина и мотоцикл двигались навстречу друг другу, когда машина, которой управлял трезвый 48-летний мужчина с водительскими правами, начала поворачивать налево и выехала наперерез ехавшему навстречу мотоциклу, которым управлял трезвый и с водительскими правами 29-летний мужчина.

По словам водителя машины, он не заметил мотоциклиста, сообщила пресс-секретарь полиции.

Мотоциклиста доставили в больницу для проверки здоровья.

Защитное снаряжение использовалось должным образом, дорожные условия на месте происшествия были хорошими, а асфальт - сухим.

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