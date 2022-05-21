"Размер имеет значение": почему буксует российское наступление в Украине

Бомбардировщики, в отличие от крылатых ракет, способны поражать движущиеся цели, а экипаж - даже просто визуально отличать ложные цели от истинных. Но из-за украинской ПВО Россия в ударах по инфраструктуре полагается больше на крылатые ракеты.

Интенсивность таких ударов со временем снизилась, в видеозаписях и сообщениях из России стали фигурировать воздушные и береговые ракетные комплексы - более дорогие, чем традиционные крылатые ракеты "Калибр".

Проверить, насколько эффективны ракеты, сложно - Украина скрывает результаты их попаданий. Однако довольно часто они поражают не военные, а гражданские объекты - возможно, по ошибке.

По словам Гендельмана, хотя сообщения о ракетных обстрелах поступают почти каждый день, их интенсивность не очень высока.

"У России просто нет таких ресурсов, и поэтому мы видим довольно ограниченные ракетные удары. Ограниченные относительно той огромной территории и количества военных объектов, которые нужно поразить. Опять же здесь мы видим, что размер имеет значение, если бы война была в той же Грузии, то тем же числом ракет можно было бы полностью парализовать все военные и промышленные структуры. Украина просто очень большой кусок, который попытались откусить, и поэтому его нужно очень долго жевать", - суммирует эксперт.

Можно ли спрогнозировать дальнейший ход войны?

Говорить о том, как могут в такой ситуации развиваться события, довольно трудно, но любое кардинальное изменение обстановки, как полагают эксперты, возможно лишь в случае, если какая-то из сторон сможет обеспечить подавляющий перевес в живой силе и технике.

Как полагает Роб Ли, в целом время играет на руку украинцам, которые получают военную помощь из-за границы, и поток этой помощи только нарастает.

С другой стороны, по словам американского эксперта, Украина испытывает огромные проблемы с экономикой, которая пострадала из-за войны, и такие проблемы тоже со временем будут только увеличиваться.

Скорость продвижения, которую демонстрируют российские войска там, где им это удается, пока что не угрожает украинцам большими проблемами. У них есть время готовить оборонительные позиции, подтягивать резервы к угрожаемым направлениям.