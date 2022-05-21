В Facebook-группе «EZ-дуны» опубликовали сделанные на парковке Depo фотографии автомобиля, в котором находился оставленный один маленький ребенок, пишет Elu24.
В Таллинне младенца оставили одного в машине на парковке магазина
В субботу в Facebook-группе «EZ-дуны» были размещены две фотографии автомобиля, в котором в одиночестве находился маленький ребенок. На снимке видно, что машина стояла на парковке магазина Depo в Таллинне.
«Ребенок один в машине орет! После объявы по громкой горе-мамаша объявилась с улыбочкой», — написал автор поста.
Ситуация возмутила многих комментаторов. «Везде ж говорят, что нельзя в машине оставлять детей и животных, нет, находятся индивидуумы», — возмутилась пользовательница соцсети.
«Слишком маленький ребенок, чтобы одного оставлять... Сомневаюсь, что через люк достаточно воздуха, в новых машинах можно вентиляцию оставить включенной для комфорта. Ну и то, младенца так нельзя оставлять… Можно было взять тележку и вперед гулять по магазину», — написал другой пользователь.
Многие также придерживаются мнения, что человек, разместивший снимок, должен был вызвать полицию. Об этом же говорит пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мария Гоньяк: «В этом случае очень уместно позвонить по номеру экстренной помощи 112».
Гоньяк констатировала, что с приходом тепла полиция получает больше обычного сообщений от бдительных людей, которые сообщают о детях или домашних животных, оставленных в машине: «В случае такого уведомления полиция немедленно связывается с владельцем транспортного средства и при необходимости сама приезжает на место».
В большинстве случаев, по словам Гоньяк, родители, оставившие ребенка в машине, объясняют, что вышли из машины лишь на мгновение, и часто родители могут наблюдать за ребенком из окна или посредством радионяни.
«Один такой случай был, например, на прошлой неделе в Тарту. Когда полиция беседует с их родителями, то видит, что родитель оставил ребенка в машине не по злому умыслу или небрежности. Однако, если полиция обнаружит признаки того, что родитель действительно безразличен к ребенку, то можно сообщить об этом работникам службы защиты детей местного самоуправления, которые могут проверить семью», — отметила Гоньяк.