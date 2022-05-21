В Таллинне младенца оставили одного в машине на парковке магазина

В субботу в Facebook-группе «EZ-дуны» были размещены две фотографии автомобиля, в котором в одиночестве находился маленький ребенок. На снимке видно, что машина стояла на парковке магазина Depo в Таллинне.

«Ребенок один в машине орет! После объявы по громкой горе-мамаша объявилась с улыбочкой», — написал автор поста.

Ситуация возмутила многих комментаторов. «Везде ж говорят, что нельзя в машине оставлять детей и животных, нет, находятся индивидуумы», — возмутилась пользовательница соцсети.

«Слишком маленький ребенок, чтобы одного оставлять... Сомневаюсь, что через люк достаточно воздуха, в новых машинах можно вентиляцию оставить включенной для комфорта. Ну и то, младенца так нельзя оставлять… Можно было взять тележку и вперед гулять по магазину», — написал другой пользователь.

Многие также придерживаются мнения, что человек, разместивший снимок, должен был вызвать полицию. Об этом же говорит пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мария Гоньяк: «В этом случае очень уместно позвонить по номеру экстренной помощи 112».

Гоньяк констатировала, что с приходом тепла полиция получает больше обычного сообщений от бдительных людей, которые сообщают о детях или домашних животных, оставленных в машине: «В случае такого уведомления полиция немедленно связывается с владельцем транспортного средства и при необходимости сама приезжает на место».

В большинстве случаев, по словам Гоньяк, родители, оставившие ребенка в машине, объясняют, что вышли из машины лишь на мгновение, и часто родители могут наблюдать за ребенком из окна или посредством радионяни.