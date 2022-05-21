В этом году участники Ночи музеев смогут до полуночи бесплатно или за символическую цену в один евро не только посещать музеи и выставочные залы, но и помочь осуществить мечту детям с тяжелыми или хроническими заболеваниями, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
В этом году участники Ночи музеев могут помочь тяжелобольным детям
В этом году участники Ночи музеев могут помочь тяжелобольным детям
"В этом году Ночь музеев у нас будет отличаться от всех предыдущих прежде всего тем, что мы включили посещение синагоги. Дело в том, что Ночь музеев проходит в субботу или в шаббат - это священный день отдыха, поэтому раньше такой возможности не было", - сказал директор Еврейского музея Геннадий Грамберг.
Все посетители могут помочь исполнить детскую мечту, сделав пожертвование благотворительному фонду "День моей мечты" (Minu Unistuste Päev). Организация помогает тяжелобольным детям осуществить их заветную мечту.
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