В этом году участники Ночи музеев могут помочь тяжелобольным детям

"В этом году Ночь музеев у нас будет отличаться от всех предыдущих прежде всего тем, что мы включили посещение синагоги. Дело в том, что Ночь музеев проходит в субботу или в шаббат - это священный день отдыха, поэтому раньше такой возможности не было", - сказал директор Еврейского музея Геннадий Грамберг.