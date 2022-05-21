Марианна Вышемирская: мою фотографию использовали, чтобы лгать о войне

Marianna posted this picture on Instagram in late February, asking her followers to guess whether her baby would be a boy or a girl Фото: Instagram

Но к тому моменту, когда Марианне пришло время ехать в роддом, Мариуполь уже оказался под мощными обстрелами.

9 марта она разговаривала с соседками по палате, когда прозвучал взрыв - "немного поодаль". Марианна накинула на голову одеяло.

Потом прозвучал еще один взрыв, громкий.

"И поднялся запах пыли. Все полетело вокруг, осколки и прочее, и зазвенело в ушах. Этот звон очень долго стоял в ушах. И когда я подняла одеяло и стала рассматривать все вокруг, я увидела, что повылетали окна вместе с рамами и со стеклами, и все ненесущие стены рухнули. Остались только несущие стены", - говорит Марианна.

После этого женщин эвакуировали в подвал, где они некоторое время укрывались с другими мирными жителями.

У Марианны осколками стекла был рассечен лоб, но врач сказал, что швы ей не нужны.

Она говорит, что когда все стали выходить из подвала, она хотела забрать детские вещи из разрушенной палаты на втором этаже, и попросила полицейских ей помочь.

"Новые вещи взять было бы неоткуда. Я из дома забрала абсолютно все, что было приготовлено для ребенка", - объясняет она.

Анатомия лжи

Пока Марианна стояла на улице у больницы и ждала, чтобы забрать свои вещи, ее запечатлел фотограф из Ассошиэйтед пресс. Еще раз он сфотографировал ее внутри здания, когда она спускалась по лестнице.

Эти фотографии - вместе со снимком другой женщины, тяжелораненой, на носилках - молниеносно разлетелись по интернету.

Вскоре в одном прокремлевском Телеграм-канале появилась ложь о том, что эти кадры были постановочными. На том лишь основании, что Марианна была бьюти-блогером, авторы заявили, что она - актриса, загримированная под жертву.

Эту ложь многократно повторили высокопоставленные российские чиновники и государственные СМИ.

Они даже заявляли, что на фотографии с другой беременной женщиной, на носилках, тоже была Марианна, хотя даже невооруженным глазом видно, что это две совершенно разные женщины. Женщина на носилках и ее нерожденный ребенок впоследствии умерли от полученных травм .

Сама Марианна, которой нужно было выбраться в безопасное место, не была в курсе фотографий и этих заявлений в течение нескольких дней.

К тому моменту ее "Инстаграм" наводнили сообщения и комментарии с обвинениями и угрозами. Она была в ужасе и от троллинга, и от сфабрикованных обвинений.

"Это было неприятно слышать, потому что я это все действительно пережила", - говорит Марианна. Но она воздерживается от прямой критики российских чиновников, распространявших ложь о ней.

Вместо этого она критикует Ассошиэйтед пресс.