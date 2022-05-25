Вне дома в Loulou: капуста как монопродукт, или как понравиться женщинам

Владельцы ресторана социологический опрос не проводили, но заметили: их завсегдатаи – прелестницы от 18 до... Почему заведение так полюбилось женщинам, неизвестно. Официантки тоже одна другой краше. Зато на кухне работают мужчины. Командой поваров руководит Алекс Берг.

Фото: Loulou

Что вообще такое – это Loulou? Кафе? Лаундж? Ресторан или, как теперь модно говорить – ресто? Алексу не слишком нравится слово «ресто», да, в сущности, какая разница, сейчас все жанры хороши, было бы вкусно.

В Loulou кормят завтраками и подают меню a la carte, в котором шеф сочетает различные кухни. Здесь и тартар с кремом из сыра пармезан, и хумус на свежеиспеченной пите, и вырезка оленя, и палтус, и, естественно, бургер. С рваной уткой. Для воздушных барышень есть крем-суп из сельдерея с яблоком и фуа-гра, а также карамелизированные гребешки. Но все это еще не главное!

Гребешки с кремом из - внимание! - цветной капусты и соусом из шпината. Фото: Loulou

«Ты попробуй, это вкусно, будто лист жуешь капустный». Кто не помнит с детства эту маршаковскую строчку из «Кошкиного дома»? В меню Loulou – целых три блюда из разных видов капусты, не считая участия цветной капусты в упомянутых гребешках в виде крема. Монопродуктом заведения капусту назвать, конечно, нельзя, но пристрастие к ней шефа очевидно.

«Да, капуста – в каком-то смысле наш монопродукт. Во-первых, это - европейский тренд. Во-вторых, удалось обыграть старые рецепты, которые мы прочитали по-новому, и создать новые сочетания вкусов. Получилось! И эти овощные, капустные блюда популярны не только у ЗОЖников», — рассказывает Берг.

На первом месте по популярности – сектор обжаренной молодой капусты с трюфельным маслом. Это — горячая закуска, в приготовлении блюда чувствуется и скандинавская, и французская традиции. Капуста нежная, обожженные края чуть похрустывают и лоснятся маслом, а аромат соуса ни с чем не перепутаешь...

Фото: Loulou

Затем идет цветная капуста. В Loulou это – полноценное основное блюдо. Половину вилка цветной капусты готовят в сувиде при низкой температуре. Капусту! В сувиде! При низкой температуре! И подают с чимичурри, соусом тахини и сезамом – налицо сочетание Скандинавии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Цветная капуста как основное блюдо анфас и в профиль. Фото: коллаж Вера Копти.

Чимичурри готовится из мелко нарезанной петрушки, рубленого чеснока, оливкового масла, орегано и белого или красного уксуса. Могут быть добавлены натуральные ароматизаторы — кинза, красный перец, кумин, тимьян, лимон и лавровый лист. О происхождении названия есть несколько версий.

А вот брюссельская капуста в сладком соусе чили заявлена в меню как гарнир, но вполне может быть… десертом! Она мягкая, но хрустящая, насколько это возможно одновременно, а сладость и острота чили не перебивают специфического капустного вкуса.

Смотрите, во что превратились зеленые кругляшки брюссельской капусты! Фото: Вера Копти.

Согласна, что не все любят капусту, но в Loulou есть чем полакомиться и кроме нее. «А вот стейков у нас нет и не будет!» – заявляет Берг и, наверное, он прав: за стейком нужно идти в мясной ресторан. Сейчас шеф занят подготовкой нового меню для завтраков и разработкой новых десертов. Скоро постоянные посетительницы смогут насладиться бриошью со свежим карамелизированным персиком. Появятся в меню и космополитичные сырники в форме шариков с несколькими соусами в традициях русской, скандинавской, эстонской и французской кухонь.