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Видео ⟩ Выбегал на дорогу и прыгал по крышам машин: в Таллинне задержали агрессивного молодого человека

rus.postimees.ee
Выбегал на дорогу и прыгал по крышам машин: в Таллинне задержали агрессивного молодого человека
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Инцидент в Юлемисте.
Инцидент в Юлемисте. Фото: Pilt videost

В субботу, 21 мая, вечером на улице в Таллинне полиция задержала агрессивного молодого человека, который вел себя неадекватно.

Читатель Rus.Postimees сообщил, что в субботу вечером у Ülemiste было замечено много полиции и кого-то задерживали.

По словам дежурного пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Марии Гоньяк, единственный соответствующий описанию случай произошел вчера около половины десятого вечера. «В полицию поступило несколько сообщений, что в Таллинне у аэропорта и на перекрестке Юлемисте молодой человек выпрыгивал перед автомобилями на проезжую часть, [запрыгивал] на крыши стоящих у светофора машин, а также агрессивно повел себя в отношении одного из водителей», - уточнила представительница полиции.

Полиция быстро отреагировала на вызов и в 21.39 молодой человек был задержан и сначала передан медикам. Позднее будет установлено, мог ли молодой человек находится в состоянии наркотического опьянения.

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