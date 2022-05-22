Видео ⟩ Выбегал на дорогу и прыгал по крышам машин: в Таллинне задержали агрессивного молодого человека

По словам дежурного пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Марии Гоньяк, единственный соответствующий описанию случай произошел вчера около половины десятого вечера. «В полицию поступило несколько сообщений, что в Таллинне у аэропорта и на перекрестке Юлемисте молодой человек выпрыгивал перед автомобилями на проезжую часть, [запрыгивал] на крыши стоящих у светофора машин, а также агрессивно повел себя в отношении одного из водителей», - уточнила представительница полиции.