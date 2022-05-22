В субботу, 21 мая, вечером на улице в Таллинне полиция задержала агрессивного молодого человека, который вел себя неадекватно.
Видео ⟩ Выбегал на дорогу и прыгал по крышам машин: в Таллинне задержали агрессивного молодого человека
Читатель Rus.Postimees сообщил, что в субботу вечером у Ülemiste было замечено много полиции и кого-то задерживали.
По словам дежурного пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Марии Гоньяк, единственный соответствующий описанию случай произошел вчера около половины десятого вечера. «В полицию поступило несколько сообщений, что в Таллинне у аэропорта и на перекрестке Юлемисте молодой человек выпрыгивал перед автомобилями на проезжую часть, [запрыгивал] на крыши стоящих у светофора машин, а также агрессивно повел себя в отношении одного из водителей», - уточнила представительница полиции.
Полиция быстро отреагировала на вызов и в 21.39 молодой человек был задержан и сначала передан медикам. Позднее будет установлено, мог ли молодой человек находится в состоянии наркотического опьянения.