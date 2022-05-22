В субботу в 19.19 в полицию поступило сообщение из Кунда, где пьяный мужчина не смог справиться с управлением автомобилем, сообщает Virumaa Teataja.
Фото ⟩ Отметил день рождения: пьяный водитель разбил скульптуру, снес дорожные знаки и оказался в полицейском автобусе
Автомобиль Volkswagen на кольцевой развязке въехал в бордюр, разбил стоявшую на островке безопасности каменную лодку, снес дорожный знак и после нескольких пируэтов врезался в еще один дорожный знак, установленный на газоне.
По словам другого участника движения, было видно, что водитель, возможно, употреблял алкоголь, поэтому свидетель аварии забрал ключи у попавшего в ДТП водителя. Приехавший на место патруль установил, что за рулем сидел мужчина, которому в тот день, то есть 21 мая, исполнилось 69 лет, он находился в состоянии алкогольного опьянения и был отстранен от вождения.
Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, за минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии задержан 31 нетрезвый водитель. У всех задержанных выявлены признаки употребления алкоголя.