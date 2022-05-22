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Фото ⟩ Отметил день рождения: пьяный водитель разбил скульптуру, снес дорожные знаки и оказался в полицейском автобусе

rus.postimees.ee
Отметил день рождения: пьяный водитель разбил скульптуру, снес дорожные знаки и оказался в полицейском автобусе
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69. sünnipäeva tähistanud nokastanud meesterahvas ei tulnud auto juhtimisega toime.
69. sünnipäeva tähistanud nokastanud meesterahvas ei tulnud auto juhtimisega toime. Фото: Marianne Loorents

В субботу в 19.19 в полицию поступило сообщение из Кунда, где пьяный мужчина не смог справиться с управлением автомобилем, сообщает Virumaa Teataja.

Автомобиль Volkswagen на кольцевой развязке въехал в бордюр, разбил стоявшую на островке безопасности каменную лодку, снес дорожный знак и после нескольких пируэтов врезался в еще один дорожный знак, установленный на газоне.

Фото: Marianne Loorents
Фото: Marianne Loorents
Фото: Marianne Loorents
Фото: Marianne Loorents
Фото: Marianne Loorents

По словам другого участника движения, было видно, что водитель, возможно, употреблял алкоголь, поэтому свидетель аварии забрал ключи у попавшего в ДТП водителя. Приехавший на место патруль установил, что за рулем сидел мужчина, которому в тот день, то есть 21 мая, исполнилось 69 лет, он находился в состоянии алкогольного опьянения и был отстранен от вождения.

Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, за минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии задержан 31 нетрезвый водитель. У всех задержанных выявлены признаки употребления алкоголя.

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