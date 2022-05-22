Галерея ⟩ Улицы заполонили байкеры: эстонские мотоциклисты открыли сезон

Основными посетителями были пенсионеры, которые беспокоились о том, пройдет ли парад в честь открытия мотосезона под их окном, пишет Pärnu Postimees.

Те, кто сейчас подумал, что пожилые люди боятся шума, ошибаются. Наоборот, большинство из них были разочарованы, узнав, что не смогут увидеть парад на родной улице. Член пярнуского отделения Wildcards MC Андрес Матисен считает, что поскольку проходящие в этих краях учения «Еж» уже неделю приучаются местных жителей к шуму, мотоколонна уже вряд ли кого-то напугает.

Матисен отметил, что люди всегда проявляли большой интерес к открытию мотосезона. Надеются, что мотоциклисты проедут мимо их двора, и многие для того, чтобы насладиться фестивалем, принесли к дороге столы и стулья, некоторые даже установили гриль.