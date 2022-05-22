С 1970 по конец 1980-х годов в Индианаполисе, США, врач по искусственному оплодотворению Дональд Клайн оплодотворил минимум 94 женщин, которые не были проинформированы об истинном хозяине спермы. Совершенное врачом преступление повлияло на семьи десятков людей, которые сейчас страдают от проблем со здоровьем. Рассказы и переживания жертв описаны в фильме "Our Father", который потряс весь мир, пишет Rus.TVNET.

В 2016 году Якоба Баллард после проверки ДНК нашла семь неизвестных сводных братьев и сестер, поэтому начала расследование, в рамках которого узнала, что ее биологическим отцом был врач по искусственному оплодотворению ее матери.