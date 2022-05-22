Финны конфисковали российского имущества на 76 миллионов евро

Согласно расследованию, проведенному журналистами HS, финское управление по взысканию долгов заморозило в том числе большое количество вагонов товарных поездов. Согласно газете, в результате санкций было конфисковано более 1000 таких вагонов. Их общая стоимость может достигать двадцати миллионов евро.