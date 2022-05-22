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Финны конфисковали российского имущества на 76 миллионов евро

rus.postimees.ee
Финны конфисковали российского имущества на 76 миллионов евро
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Российские грузовые вагоны. Фото иллюстративное.
Российские грузовые вагоны. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В распоряжении финских властей находится замороженное имущество россиян, попавших под санкции, сумма которого составляет как минимум 76 миллионов евро, сообщает Yle со ссылкой на издание Helsingin Sanomat.

Согласно расследованию, проведенному журналистами HS, финское управление по взысканию долгов заморозило в том числе большое количество вагонов товарных поездов. Согласно газете, в результате санкций было конфисковано более 1000 таких вагонов. Их общая стоимость может достигать двадцати миллионов евро.

Управление по взысканию долгов также изъяло, к примеру, крупные партии ценного сырья. Например, в порту Коккола находится груз железной руды, стоимость которой оценивается в 40 млн евро.

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