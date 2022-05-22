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Видео ⟩ Российский политолог: «Война в Украине - это только репетиция»

rus.tvnet.lv
Российский политолог: «Война в Украине - это только репетиция»
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Российские военные в Херсоне.
Российские военные в Херсоне. Фото: AP/Scanpix

Некий российский политолог, выступая на государственном телевидении отметил, что "война в Украине - это попытка проверить и выступить против оружия НАТО", сообщает Rus.TVNET со ссылкой на портал Insider.

Россия считает свое вторжение в Украину "репетицией" большего конфликта с НАТО, заявил на телешоу российского государственного телевидения "60 минут" доктор политических наук Алексей Фененко.

"Для нас война в Украине - это репетиция более крупного конфликта в будущем. И поэтому мы попробуем и будем пытаться бороться против оружия НАТО.

Цель состоит в том, чтобы увидеть, насколько мощнее наше оружие. Возможно, это будет обучающий опыт для будущего конфликта ", - сказал политолог.

Американская журналистка The Daily Beast Джулия Дэйвис в Twitter опубликовала слова Фененко.

Ранее президент Украины Зеленский тоже сказал, что "конфликт в конце концов затронет всех".

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