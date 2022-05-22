Видео ⟩ Российский политолог: «Война в Украине - это только репетиция»

Россия считает свое вторжение в Украину "репетицией" большего конфликта с НАТО, заявил на телешоу российского государственного телевидения "60 минут" доктор политических наук Алексей Фененко.

"Для нас война в Украине - это репетиция более крупного конфликта в будущем. И поэтому мы попробуем и будем пытаться бороться против оружия НАТО.