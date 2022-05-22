Оставшиеся в Эстонии беженцы отсрочили бы сокращение численности населения

«Оставшиеся в Эстонии военные беженцы резко увеличат численность населения, но в будущем оно все же будет снижаться из-за низкой рождаемости и в результате не компенсирующей ее, согласно текущему долгосрочному прогнозу, иммиграции», - сказал эксперт центра мониторинга развития Магнус Пийритс и добавил, что, поскольку война в Украине продолжается, сложно прогнозировать число беженцев и их дальнейшее пребывание в Эстонии.

По состоянию на конец апреля, по данным Департамента полиции и погранохраны, в Эстонию прибыло более 35 000 украинских военных беженцев. Опираясь на базовый демографический прогноз Eurostat, центр мониторинга развития составил сценарии до 2100 года с учетом постоянного проживания в Эстонии 10 000, 30 000 или 60 000 военных беженцев.

«Если военные беженцы останутся в Эстонии, это прежде всего отсрочит сокращение численности населения. 10 000 военных беженцев позволили бы удержать численность населения Эстонии выше обычной на девять лет, 30 000 военных беженцев — на 22 года, а 60 000 человек — на 40 лет», - пояснил Пийритс.

По сравнению с демографическим прогнозом Eurostat за 2019 год, оставшиеся в Эстонии 10 000 военных беженцев к 2100 году подняли бы численность населения Эстонии на 13 000 человек, 30 000 беженцев — на 39 000 человек, а 60 000 беженцев — на 78 000 человек.

«Важным для рынка труда показателем является соотношение пожилых и людей трудоспособного возраста, которое заметно улучшится до 2050 года. Военные беженцы скорее хорошо справятся в Эстонии в долгосрочной перспективе, поскольку треть беженцев — дети, а уровень образования взрослых близок к среднему показателю Эстонии, - пояснил Пийритс. - По предварительным данным Департамента социального страхования, около 50 процентов беженцев в возрасте 30-34 лет обладают высшим образованием, то есть столь же высоким уровнем образования, что и эстоноземельцы в среднем».