Галерея ⟩ На площади Вабадузе выставлены раритетные автобусы

Для празднования события, помимо обычного общественного транспорта, в Таллинне курсируют новый школьный автобус TLT, автобусный поезд и в качестве особых гостей – автобусы городских маршрутов из Тарту, Пярну и Нарвы.

22 мая в 12:00 на площади Вабадузе начался День для всей семьи Tallinna Buss 100, в честь 100-летия автобусного транспорта в Таллинне. На площадь Вабадузе можно увидеть 19 автобусов прежних лет, когда-то работавших на городских маршрутах, а также послушать выступление ансамбля Regatt и юмористические скетчи от Ивана Орава.