Расширение НАТО: откажется ли теперь и Австрия от нейтралитета?

Приняв решение о вступлении в НАТО, Швеция и Финляндия отказываются от нейтралитета, сохранявшегося десятилетиями. В Австрии пока такой шаг исключают. Федеральный канцлер Карл Нехаммер в очередной раз заявил об этом в апреле, незадолго до поездки в Москву, во время которой он пытался убедить президента РФ Владимира Путина остановить вторжение России в Украину. "Австрия была нейтральной, Австрия нейтральна и Австрия останется нейтральной", - подчеркнул тогда Нехаммер.

Однако позже, в середине мая, 55 известных жителей страны снова подняли эту тему. В открытом письме они призвали федерального президента Австрии Александера Ван дер Беллена провести независимую проверку вопроса о соответствии нейтралитета страны требованиям времени. "Предложения отказаться от нейтралитета неоднократно выдвигались с разных сторон, но результата они не давали, - говорит венский политолог Хайнц Гертнер. - Нет ни одной крупной партии, которая хотела бы этого, и население этого тоже не хочет".

Регулярные соцопросы показывают, что более 75 процентов австрийцев выступают за нейтралитет. Казалось бы, на этом тему можно было бы закрыть. И все же остается вопрос, почему нейтралитет Австрии выглядит таким непоколебимым, особенно если учесть, что Вена проводит более активную внешнюю политику, чем Швеция, Финляндия или даже Швейцария.

Почему Австрия сохраняет нейтралитет?

На протяжении веков Австрия была могущественной державой, которая назначала императора Священной Римской империи и была какой угодно, но только не нейтральной. Позже, в XIX веке, сформировалась Австрийская монархия, которая в 1867 году стала двуединой Австро-Венгрией, охватывавшей большую часть Балкан и доходившей до территории нынешней Украины.

После поражения в Первой мировой войне по условиям Сен-Жерменского договора территория Австрии была урезана примерно до ее нынешних границ. Нейтральной, однако, страна стала лишь спустя десять лет после поражения во Второй мировой войне - 26 октября 1955 года по Австрийскому государственному договору.

В то время Австрия, как и Германия, была оккупирована четырьмя державами-победительницами во Второй мировой войне - СССР, США, Великобританией и Францией. "Нейтралитет был для Австрии единственным способом добиться вывода союзных войск, - объясняет Гертнер. - В то время Австрии даже угрожали постоянным разделом, подобно тому, как это произошло с Германией. Эту опасность удалось предотвратить благодаря консенсусу держав-победительниц - особенно Советского Союза и США - относительно нейтралитета Австрии".

Насколько нейтральна Австрия на самом деле?

Хотя Советский Союз в то время и согласился на нейтралитет Австрии, нет сомнений, что эта страна разделяет культурные ценности Запада, связанные с демократией и свободным рынком. Об этом говорит и тот факт, что в 1961 году Австрия стала государством-основателем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).