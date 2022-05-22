В воскресенье, 22 мая, AS Tallinna Linnatransport (TLT) отмечает 100-летие с начала автобусного сообщения в столице. На площади Вабадузе можно было заметить не только уникальные автобусы и праздничные выступления на сцене, но и сторонников бывшего руководителя TLT Дениса Бородича, пишет Postimees.
Фото ⟩ Сторонники Бородича вышли на акцию протеста
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Сторонники Бородича вышли на акцию протеста
На площадь Вабадузе выставили 19 автобусов прежних лет, когда-то работавших на городских маршрутах, а также на сцене выступили ансамбль Regatt и были показаны юмористические скетчи от Ивана Орава. В то же время там собрались сторонники бывшего руководителя TLT Дениса Бородича, который недавно был вынужден уйти в отставку.
Мэр Михаил Кылварт (Центристская партия) решил прекратить сотрудничество с Бородичем после того, как выяснилось, что руководитель TLT на тысячи евро налогоплательщиков отправлялся учиться за границу. Вместе с ним в отставку ушел и Отто Попель.
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