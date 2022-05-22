Фото ⟩ Сторонники Бородича вышли на акцию протеста

На площадь Вабадузе выставили 19 автобусов прежних лет, когда-то работавших на городских маршрутах, а также на сцене выступили ансамбль Regatt и были показаны юмористические скетчи от Ивана Орава. В то же время там собрались сторонники бывшего руководителя TLT Дениса Бородича, который недавно был вынужден уйти в отставку.