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Пропавшая в Хаапсалу 44-летняя Елена найдена мертвой

rus.postimees.ee
Пропавшая в Хаапсалу 44-летняя Елена найдена мертвой
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Свеча.
Свеча. Фото: Madis Veltman

Полиция на этой неделе просила помощи в установлении местонахождения пропавшей в Хаапсалу 44-летней Елены. Во вторник, 24 мая, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила об обнаружении тела Елены.

У полиции нет оснований подозревать, что причиной смерти стало преступление.

В последний раз живой Елену видели в садовом кооперативе в поселке Ууэмыйза, куда она поехала на велосипеде, но оставила его там. Полиция для поиска Елены использовала поисковую собаку, которая взяла след в сторону Таллиннского шоссе, но потеряла его из-за местного интенсивного движения. 

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