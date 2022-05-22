Пропавшая в Хаапсалу 44-летняя Елена найдена мертвой

В последний раз живой Елену видели в садовом кооперативе в поселке Ууэмыйза, куда она поехала на велосипеде, но оставила его там. Полиция для поиска Елены использовала поисковую собаку, которая взяла след в сторону Таллиннского шоссе, но потеряла его из-за местного интенсивного движения.