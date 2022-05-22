Полиция на этой неделе просила помощи в установлении местонахождения пропавшей в Хаапсалу 44-летней Елены. Во вторник, 24 мая, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила об обнаружении тела Елены.
Пропавшая в Хаапсалу 44-летняя Елена найдена мертвой
Пропавшая в Хаапсалу 44-летняя Елена найдена мертвой
У полиции нет оснований подозревать, что причиной смерти стало преступление.
В последний раз живой Елену видели в садовом кооперативе в поселке Ууэмыйза, куда она поехала на велосипеде, но оставила его там. Полиция для поиска Елены использовала поисковую собаку, которая взяла след в сторону Таллиннского шоссе, но потеряла его из-за местного интенсивного движения.