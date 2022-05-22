Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшей в Хаапсалу 44-летней Елены.
Велосипед брошен, женщина исчезла: полиция ищет пропавшую 44-летннюю Елену
Велосипед брошен, женщина исчезла: полиция ищет пропавшую 44-летннюю Елену
В последний раз Елену видели вчера вечером в садовом кооперативе в поселке Ууэмыйза, куда она поехала на велосипеде, но оставила его там, и со вчерашнего вечера ее местонахождение неизвестно. Полиция для поиска Елены использовала поисковую собаку, которая взяла след в сторону Таллиннского шоссе, но потеряла его из-за местного интенсивного движения. Полиция прочесала местность, но найти Елену пока не удалось.
Неизвестно, что было надето на Елене, когда она пропала. У нее худое телосложение и рост 152 сантиметра. У нее карие глаза и темные волосы.
Всех, кто знает, где сейчас находится Елена, или кто видео ее со вчерашнего вечера, просят позвонить по номеру 112.