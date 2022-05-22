Велосипед брошен, женщина исчезла: полиция ищет пропавшую 44-летннюю Елену

В последний раз Елену видели вчера вечером в садовом кооперативе в поселке Ууэмыйза, куда она поехала на велосипеде, но оставила его там, и со вчерашнего вечера ее местонахождение неизвестно. Полиция для поиска Елены использовала поисковую собаку, которая взяла след в сторону Таллиннского шоссе, но потеряла его из-за местного интенсивного движения. Полиция прочесала местность, но найти Елену пока не удалось.