Министр здоровья и труда Танель Кийк сказал в интервью ERR, что, по всей видимости, эстонское общество движется к тому, что вакцинация против коронавирусной инфекции, как и в случае с вакцинами против гриппа, будет проводиться регулярно, пишет Rus.ERR.
Кийк: вакцинация против коронавируса может стать ежегодной нормой
Кийк: вакцинация против коронавируса может стать ежегодной нормой
«По всей видимости, осенью мы начнем предлагать четвертые дозы вакцины более широким слоям населения. На сегодняшний день четвертую дозу получили уже 14 000 человек. Вполне вероятно, что вакцинация против коронавируса станет новой нормой, как это происходит сейчас с вакцинацией против гриппа - когда раз в год вакцина предлагается, как минимум, людям, входящим в группу риска. Станет ли это нормой, и появится ли потребность в вакцинации более молодого населения страны - покажет время и течение пандемии», - сказал Кийк.
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