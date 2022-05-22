Кийк: вакцинация против коронавируса может стать ежегодной нормой

«По всей видимости, осенью мы начнем предлагать четвертые дозы вакцины более широким слоям населения. На сегодняшний день четвертую дозу получили уже 14 000 человек. Вполне вероятно, что вакцинация против коронавируса станет новой нормой, как это происходит сейчас с вакцинацией против гриппа - когда раз в год вакцина предлагается, как минимум, людям, входящим в группу риска. Станет ли это нормой, и появится ли потребность в вакцинации более молодого населения страны - покажет время и течение пандемии», - сказал Кийк.