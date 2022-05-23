Куннас: свои военные приготовления нужно делать заметными для потенциального противника

- Закончить войну уже к концу августа победным для себя образом — это пока выглядит для Украины довольно трудной задачей, если мы понимаем под победой полное освобождение всех оккупированных Россией украинских территорий. Украине действительно необходимо для победы увеличить свою армию военного времени до 1 миллиона человек, и совершенно ясно, что это работа, которая требует немало времени.

Конечно, Запад очень сильно поддерживает Украину вооружениями, но создавать боеспособные подразделения, готовые идти в наступление, Украине придется самой, и это не произойдет очень уж быстро. Не стоит забывать, что вести наступление всегда тяжелее, чем держать оборону.

- Вчера украинское оборонное ведомство со ссылкой на данные украинской разведки сообщило, что сохраняется угроза выполнения ракетных и авиационных ударов по объектам на территории Украины с территории Беларуси. Насколько велика вероятность того, что Беларусь более отчетливо проявит свое участие в этой войне? Можно ли ожидать, что и на территории Беларуси начнут поражаться военные цели, как это происходит с некоторыми военными объектами на территориях, допустим, Курской и Белгородской областей РФ? Боится ли Александр Лукашенко влезать в эту войну, зная, что она среди личного состава его армии совсем непопулярна? Боится ли он украинской армии?

- Я думаю, что гораздо корректнее было бы говорить не об агрессии России, а об агрессии России и Беларуси против Украины. Беларусь уже на самом начальном этапе войны предоставила свою территорию российским войскам для вторжения в северную часть Украины. В течение же последних недель с территории Беларуси неоднократно наносились ракетные и воздушные удары по западным районам Украины.

Я не сомневаюсь, что такие удары будут наноситься и дальше. В то же время я не думаю, что Лукашенко вмешается в эту войну совершенно открыто, впрямую. Такая возможность была у него в самом начале войны, но он от нее уклонился. Сейчас армия Беларуси без поддержки России не смогла бы решить на севере Украины хоть какие-то военные задачи. Так что вторжение армии Беларуси на украинскую территорию сейчас не имело бы никакого смысла.

Однако я полагаю, что украинская армия сейчас не станет вести артиллерийский или ракетный огонь по территории Беларуси. Украинцы не будут наносить по Беларуси и авиаудары, потому что Украина и сама очень не заинтересована в том, чтобы состоялось прямое вмешательство Беларуси в военные действия.

- Глава МИДа Великобритании Лиз Трасс заявила на минувших выходных, что армию Молдовы надо вооружить по стандартам НАТО. Трасс призвала союзников срочно оснастить Молдову оборонительной техникой. По словам Трасс, Россия представляет угрозу для безопасности Молдовы. Глава британского МИДа напомнила, что Путин четко заявил о своих амбициях увеличить территорию РФ, и, указала Трасс, то, что его попытки взять Киев не увенчались успехом, не означает, что Путин отказался от этих амбиций. Может ли Россия сейчас попытаться совершить агрессию и против Молдовы, или для агрессии против еще одного государства, пусть и совсем маленького, у РФ сейчас не остается ресурсов?

- Какие-то провокационные шаги в политической плоскости со стороны России в отношении Молдовы возможны. Например, в Южной Осетии же наблюдается сейчас какая-то политическая активность, касающаяся планов по присоединению этой территории к России. Однако в то, что Россия предпримет в отношении Молдовы какие-то шаги военного характера, я сейчас не очень верю. Потому что для таких шагов российским войскам нужно было бы совершить прорыв до Одессы и удлинить тот сухопутный коридор, что им удалось создать на юге Украины.

Однако линия фронта в районе Херсона сейчас довольно стабильна, и пока совсем не видно, чтобы у российских войск имелись бы силы для наступления в сторону Николаева и Одессы. Крайне маловероятно, что Россия сможет организовать такое наступление. Все главные военные усилия России сейчас очевидным образом сосредоточены в регионе Донбасса.