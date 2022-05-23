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Куннас: свои военные приготовления нужно делать заметными для потенциального противника

Павел Соболев
Куннас: свои военные приготовления нужно делать заметными для потенциального противника
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  • Эстония в своей оборонной политике не должна повторять допущенные Украиной ошибки
  • Украине для победы в войне нужно существенно увеличить количественный состав своей армии
  • Прямое вмешательство армии Беларуси в войну выглядит крайне маловероятным

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, депутат Рийгикогу (фракция EKRE), заместитель председателя парламентской комиссии по государственной обороне, офицер запаса, подполковник Лео Куннас среди прочего ответил на вопросы, касающиеся планов Киева по повышению боеспособности украинской армии, а также вероятности распространения боевых действий на Беларусь и Молдову.

- Лео, в одном из недавних интервью вы сказали, что Эстония сейчас должна осуществить достаточное количество военных приготовлений, чтобы противник поверил, что нападать на Эстонию не стоит, потому что именно на готовую к войне страну обычно не нападают. Какими должны быть эти военные приготовления Эстонии? Нужно еще больше выделять денег на оборонные нужды из госбюджета, нужно чаще проводить такие масштабные учения, как Siil, нужно увеличить количественный состав постоянных подразделений эстонской армии, нужно добиться постоянного присутствия в Эстонии как можно более крупного контингента сил союзников? Что самое важное?

- Делать нужно очень много вещей, и прежде всего — учитывать ошибки Украины. Украина сейчас решила увеличить численный состав своей армии военного времени до 1 миллиона человек. Эти меры надо было принимать гораздо раньше, и приготовления такого рода нужно было делать куда более заметными для России. Мы тоже можем быть уверены, что очень хорошо защищены, но если президент России Путин, министр обороны Шойгу и люди в генштабе российской армии так не думают и не верят в эффективность нашей защиты, от нападения наша уверенность нас не убережет.

Поэтому нам нужно принять решение об увеличении количественного состава Сил обороны Эстонии для военного времени. Правительство Эстонии уже выделило два пакета дополнительных средств на повышение обороноспособности Эстонии, один — объемом в 300 миллионов евро, другой — объемом в 586 миллионов евро. Благодаря этим мерам будет возможно и увеличить размер эстонской армии военного времени до 40 000 человек.

Однако и этого количества будет недостаточно для обеспечения безопасности в регионе, поскольку Латвия так ведь и не отказалась от формирования своей армии на профессиональной основе. Профессиональная же армия может быть в маленьких странах только очень малочисленной, и совершенно ясно, что в нынешних условиях только лишь профессиональной армией решить задачи своей защиты малым государствам невозможно.

Кроме того, мы должны задраить все те дыры, которые у нас сейчас имеются в государственной обороне. Мы должны обеспечить себя в необходимых количествах противокорабельными ракетами. К концу 2023 года мы должны обзавестись современными системами ПВО средней и малой дальности. Мы должны обеспечить больше противотанковой помощи для ведения территориальной обороны.

Пока в этих принятых правительством пакетах ничего не говорилось о танках. Однако без танковой поддержки наши пехотные бригады сейчас не имеют возможностей для перехода в контрнаступление. Об этом тоже необходимо позаботиться, чтобы в случае войны нам не приходилось надеяться только на союзников в ситуациях, когда нужно переходить из обороны в атаку.

- Вчера Верховная рада Украины проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации в Украине сразу на девяносто дней — до 23 августа. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующие указы, направив в Раду законопроекты об их утверждении. Конец августа — это произвольно назначенный временной рубеж, или, возможно, это тот конкретный срок, к которому украинские власти и военное командование рассчитывают закончить войну, одержав в ней победу?

- Закончить войну уже к концу августа победным для себя образом — это пока выглядит для Украины довольно трудной задачей, если мы понимаем под победой полное освобождение всех оккупированных Россией украинских территорий. Украине действительно необходимо для победы увеличить свою армию военного времени до 1 миллиона человек, и совершенно ясно, что это работа, которая требует немало времени.

Конечно, Запад очень сильно поддерживает Украину вооружениями, но создавать боеспособные подразделения, готовые идти в наступление, Украине придется самой, и это не произойдет очень уж быстро. Не стоит забывать, что вести наступление всегда тяжелее, чем держать оборону.

- Вчера украинское оборонное ведомство со ссылкой на данные украинской разведки сообщило, что сохраняется угроза выполнения ракетных и авиационных ударов по объектам на территории Украины с территории Беларуси. Насколько велика вероятность того, что Беларусь более отчетливо проявит свое участие в этой войне? Можно ли ожидать, что и на территории Беларуси начнут поражаться военные цели, как это происходит с некоторыми военными объектами на территориях, допустим, Курской и Белгородской областей РФ? Боится ли Александр Лукашенко влезать в эту войну, зная, что она среди личного состава его армии совсем непопулярна? Боится ли он украинской армии?

- Я думаю, что гораздо корректнее было бы говорить не об агрессии России, а об агрессии России и Беларуси против Украины. Беларусь уже на самом начальном этапе войны предоставила свою территорию российским войскам для вторжения в северную часть Украины. В течение же последних недель с территории Беларуси неоднократно наносились ракетные и воздушные удары по западным районам Украины.

Я не сомневаюсь, что такие удары будут наноситься и дальше. В то же время я не думаю, что Лукашенко вмешается в эту войну совершенно открыто, впрямую. Такая возможность была у него в самом начале войны, но он от нее уклонился. Сейчас армия Беларуси без поддержки России не смогла бы решить на севере Украины хоть какие-то военные задачи. Так что вторжение армии Беларуси на украинскую территорию сейчас не имело бы никакого смысла.

Однако я полагаю, что украинская армия сейчас не станет вести артиллерийский или ракетный огонь по территории Беларуси. Украинцы не будут наносить по Беларуси и авиаудары, потому что Украина и сама очень не заинтересована в том, чтобы состоялось прямое вмешательство Беларуси в военные действия.

- Глава МИДа Великобритании Лиз Трасс заявила на минувших выходных, что армию Молдовы надо вооружить по стандартам НАТО. Трасс призвала союзников срочно оснастить Молдову оборонительной техникой. По словам Трасс, Россия представляет угрозу для безопасности Молдовы. Глава британского МИДа напомнила, что Путин четко заявил о своих амбициях увеличить территорию РФ, и, указала Трасс, то, что его попытки взять Киев не увенчались успехом, не означает, что Путин отказался от этих амбиций. Может ли Россия сейчас попытаться совершить агрессию и против Молдовы, или для агрессии против еще одного государства, пусть и совсем маленького, у РФ сейчас не остается ресурсов?

- Какие-то провокационные шаги в политической плоскости со стороны России в отношении Молдовы возможны. Например, в Южной Осетии же наблюдается сейчас какая-то политическая активность, касающаяся планов по присоединению этой территории к России. Однако в то, что Россия предпримет в отношении Молдовы какие-то шаги военного характера, я сейчас не очень верю. Потому что для таких шагов российским войскам нужно было бы совершить прорыв до Одессы и удлинить тот сухопутный коридор, что им удалось создать на юге Украины.

Однако линия фронта в районе Херсона сейчас довольно стабильна, и пока совсем не видно, чтобы у российских войск имелись бы силы для наступления в сторону Николаева и Одессы. Крайне маловероятно, что Россия сможет организовать такое наступление. Все главные военные усилия России сейчас очевидным образом сосредоточены в регионе Донбасса.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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