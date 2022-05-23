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Студия Postimees: могут ли военные действия распространиться на Молдову и Беларусь?

Павел Соболев
Студия Postimees: могут ли военные действия распространиться на Молдову и Беларусь?
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Глава МИДа Великобритании Лиз Трасс заявила, что армию Молдовы надо срочно вооружить по стандартам НАТО. По словам Трасс, Россия представляет явную угрозу для Молдовы, поскольку Владимир Путин четко заявил о своих амбициях увеличить территорию РФ. Может ли Россия сейчас попытаться совершить агрессию и против Молдовы, или для этого у РФ сейчас не остается ресурсов? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees поговорит сегодня с депутатом Рийгикогу (фракция EKRE), заместителем председателя парламентской комиссии по гособороне, офицером запаса, подполковником Лео Куннасом.

- Министерство обороны Украины сообщило, что на волынском и польском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси усилили разведку и что сохраняется угроза выполнения ракетных и авиационных ударов по объектам на территории Украины с территории Беларуси. Ответит ли Украина на такие удары? Есть ли вероятность того, что Беларусь более отчетливо проявит свое участие в войне? Боится ли Александр Лукашенко влезать в эту войну, зная, что среди личного состава его армии она совсем непопулярна?

- Вчера Верховная рада Украины проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации в Украине сразу на 90 дней — до 23 августа. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующие указы. Конец августа — это произвольно назначенная дата, или, возможно, это тот конкретный срок, к которому украинские власти и военное командование рассчитывают закончить войну, одержав в ней победу?

- Cоветник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет следовать призывам Запада о срочном прекращении огня при условии сохранения российских войск на оккупированных ими территориях на юге и востоке страны. Подоляк указал, что уступки чреваты тем, что в долгосрочной перспективе Москва начнет еще более масштабное наступление. Действительно ли сейчас в случае отражения украинской армией российского наступления в районе Донбасса в войне может произойти решающий перелом в пользу Украины?

Смотрите в студии Postimees в прямом эфире в 13:00!

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