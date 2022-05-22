СМИ: российские чиновники считают, что война в Украине проиграна

Высшие должностные лица сферы обороны России считают, что война в Украине «проиграна», полагая, что режим Владимира Путина может подходить к концу, отмечает следователь Bellingcat Христо Грозев.

«Эти должностные лица сейчас готовятся к "России без Путина". Некоторые из них уже ищут возможности вывезти свои семьи из России», - считает он.

«Информационная элита сил безопасности понимает, что война проиграна», - сказал Грозев в интервью.

Чтобы Путин мог победить на войне, ему требовалась полная мобилизация, а это для него «вызвало бы проблемы дома». Массовая мобилизация привела бы к «социальному взрыву» в России, отметил журналист.

«Во внутреннем кругу Путина есть люди, которые могут оказать давление на него с целью использовать ядерное или химическое оружие, а другие скажут "достаточно". Эти люди сказали бы, что лучше не растрачивать еще 10 тысяч жизней наших солдат и офицеров», - сказал Грозев.

Точные данные о том, сколько военных потеряла Россия, не доступны. Но чиновники ФСБ, которые знают размер потерь, считают, что Путин начинает терять власть.