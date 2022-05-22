Эстонская теннисистка Кайя Канепи одержала победу над десятой ракеткой мира

Канепи уже в 15-й раз попадает в десятку лучших в турнирной таблице WTA. Победа также принесла Канепи крупную сумму призовых.

Championat.com пишет, что на счету Канепи семь подач навылет, три ошибки на подаче и лишь три брейка при 13 брейк-пойнтах. Мугуруса за три сета выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.