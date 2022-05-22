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Эстонская теннисистка Кайя Канепи одержала победу над десятой ракеткой мира

rus.postimees.ee
Эстонская теннисистка Кайя Канепи одержала победу над десятой ракеткой мира
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Кайя Канепи.
Кайя Канепи. Фото: Thibault Camus

Наша вторая ракетка, Кайя Канепи (WTA - 46-е место), одержала победу над Гарбинье Мугурусу (WTA - 10-е место), которая является бывшей первой ракеткой мира и чемпионом «Roland Garros» 2016 года, со счетом 2:6, 6:3, 6:4, пишет Postimees.

Канепи уже в 15-й раз попадает в десятку лучших в турнирной таблице WTA. Победа также принесла Канепи крупную сумму призовых.

Championat.com пишет, что на счету Канепи семь подач навылет, три ошибки на подаче и лишь три брейка при 13 брейк-пойнтах. Мугуруса за три сета выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге турнира Канепи встретится с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.

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