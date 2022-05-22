Во Франции заявили, что вступление Украины в ЕС займет 15-20 лет

"Если мы говорим, что Украина вступит в Европейский Союз через 6 месяцев, год, два года, мы лжем. Это неправда. Речь идет, вероятно, о 15 или 20 годах. Как бы там ни было, это займет много времени... Это занимает очень много времени, и я не хочу, чтобы мы продавали иллюзии и ложь. Если мы скажем украинцам "Добро пожаловать в Европейский Союз, но вы не до конца читали соглашение, в сноске написано: ну это будет через 15 лет", то я думаю, что мы создаем почву для разочарования целого поколения украинцев", - сказал Бон.

Чиновник также отметил, что недавнее предложение президента Франции Эммануэля Макрона создать европейскую политическую общность для стран, не входящих в ЕС, "не является альтернативой" любом членству в ЕС для Украины и "не препятствует ее будущему членству в ЕС".

"Это дополнительный проект к Европейскому Союзу, который может предложить конкретный политический проект странам, которые не находятся в сердце Европейского Союза, но хотят приблизиться к нему", - сказал Бон.

Он призвал быть честными и признать, что любое вступление в ЕС требует времени, а новый европейский проект является полезным дополнением для демонстрации Украине намерений.