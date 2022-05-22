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Союз работодателей и Минэкономики подпишут меморандум сотрудничества по инновациям

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Союз работодателей и Минэкономики подпишут меморандум сотрудничества по инновациям
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Андрес Сутть
Андрес Сутть Фото: Madis Veltman

Центральный союз работодателей Эстонии и Министерство экономики и коммуникаций (MKM) подпишут в понедельник меморандум, направленный на расширение сотрудничества предприятий для повышения осведомленности об исследованиях, разработках и инновациях.

От министерства документ подпишет министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть, а от Союза работодателей исполнительный руководитель Арто Аас.

Возглавляющий рабочую группу по инновациям Центрального союза работодателей Иво Суурсоо выступит с докладом «Шесть конкретных предложений, как государство и частный сектор могли бы способствовать росту благосостояния Эстонии посредством инноваций» по основным темам меморандума.

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