Полиция ищет свидетелей произошедшей в Таллинне аварии

Сегодня после полудня между половиной третьего и тремя часами дня в Таллинна около здания по адресу Раннамыйза-теэ, 6 произошла авария на пешеходно-велосипедной дорожке, на которой в велосипедиста, ехавшему со стороны Какумяэ в направлении улицы Лыука, врезался мужчина на электросамокате, скрывшийся с места происшествия.