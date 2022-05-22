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Полиция ищет свидетелей произошедшей в Таллинне аварии

rus.postimees.ee
Полиция ищет свидетелей произошедшей в Таллинне аварии
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Электросамокат. Иллюстративное фото.
Электросамокат. Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

Полиция ищет участников движения, которые стали свидетелями произошедшей сегодня на Раннамыйза-теэ аварии, в ходе которой столкнулись велосипедист и ехавший на электросамокате человек.

Сегодня после полудня между половиной третьего и тремя часами дня в Таллинна около здания по адресу Раннамыйза-теэ, 6 произошла авария на пешеходно-велосипедной дорожке, на которой в велосипедиста, ехавшему со стороны Какумяэ в направлении улицы Лыука, врезался мужчина на электросамокате, скрывшийся с места происшествия.

Всех, кто стал свидетелем этой аварии, а также ехавшего на электросамокате человека, просят связаться с полицией по номеру 612 5667 или написать по адресу põhja.lmt@politsei.ee.

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