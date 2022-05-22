У российской авиакомпании «Аэрофлот» есть запас деталей для самолетов Boeing и Airbus на три месяца, далее перевозчику придется разбирать часть авиалайнеров на запчасти, чтобы обслуживать свой флот. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на оценку авиационных экспертов из компании IBA.
СМИ: через три месяца «Аэрофлот» будет вынужден разбирать свои самолеты из-за дефицита запчастей
Из-за экономических санкций, введенных после вторжения России в Украину, компания лишилась возможности получать детали и обслуживание от иностранных компаний. Дефицит запчастей затронул большинство самолетов парка «Аэрофлота».
Bloomberg отмечает, что из-за санкций компания была вынуждена резко сократить число полетов, прежде всего за границу. Число стран, в которые летает самолеты «Аэрофлот», сократилось с 56 до 13.
«В скором времени «Аэрофлот» превратится в авиакомпанию, работающую по большей части на внутреннем рынке», — заключил по безопасности полетов в Школа менеджмента Слоуна при MIT Арнольд Барнетт.
Большая часть самолетов российских перевозчиков зарегистрирована в иностранных государствах и принадлежат иностранным лизингодателям. Санкции обязывают лизингодателей разорвать действующие контракты с российскими авиакомпаниями, после чего компании должны либо выкупить самолеты, либо вернуть их владельцу.
В связи с этим Росавиация рекомендовала приостановить все рейсы за рубеж из-за «высокой степени риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом».
В середине мая «Аэрофлот» выкупил восемь самолетов Airbus A330 у иностранных лизингодателей в рамках исполнения договорных обязательств. После этого авиакомпания возобновила полеты на Мальдивские острова.