СМИ: через три месяца «Аэрофлот» будет вынужден разбирать свои самолеты из-за дефицита запчастей

Из-за экономических санкций, введенных после вторжения России в Украину, компания лишилась возможности получать детали и обслуживание от иностранных компаний. Дефицит запчастей затронул большинство самолетов парка «Аэрофлота».

Bloomberg отмечает, что из-за санкций компания была вынуждена резко сократить число полетов, прежде всего за границу. Число стран, в которые летает самолеты «Аэрофлот», сократилось с 56 до 13.

«В скором времени «Аэрофлот» превратится в авиакомпанию, работающую по большей части на внутреннем рынке», — заключил по безопасности полетов в Школа менеджмента Слоуна при MIT Арнольд Барнетт.

Большая часть самолетов российских перевозчиков зарегистрирована в иностранных государствах и принадлежат иностранным лизингодателям. Санкции обязывают лизингодателей разорвать действующие контракты с российскими авиакомпаниями, после чего компании должны либо выкупить самолеты, либо вернуть их владельцу.

В связи с этим Росавиация рекомендовала приостановить все рейсы за рубеж из-за «высокой степени риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом».