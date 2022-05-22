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В кварталах Ноблесснер и Теллискиви летом усилят контроль за соблюдением общественного порядка

rus.postimees.ee
В кварталах Ноблесснер и Теллискиви летом усилят контроль за соблюдением общественного порядка
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Молодые люди в Теллискиви прошлым летом. Аналогичная картина наблюдалась там и на прошедших выходных.
Молодые люди в Теллискиви прошлым летом. Аналогичная картина наблюдалась там и на прошедших выходных. Фото: Remo Tõnismäe / Postimees

Учитывая прошлогодний летний опыт, в наступающем теплом сезоне власти Таллинна вместе с предпринимателями кварталов Ноблесснер и Теллискиви усиливают работу над тем, чтобы обеспечить должный общественный порядок и спокойствие как для отдыхающих, так и для жителей этих популярных районов, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру+".

"Полиция и управа Пыхья-Таллинна обеспечивают в этом большую поддержку, но не стоит забывать, что большая ответственность лежит и на самих посетителях в том, чтобы соблюдать закон и уважительно относиться к местным жителям", - сказал полицейский Владлен Яковлев.

Ночной мэр Таллинна Натали Метс встречается как с представителями властей и правопорядка, так и с предпринимателями кварталов Теллискиви и Ноблесснера, чтобы обозначить конкретные проблемы на местах и находить устраивающие всех выходы из возможных ситуаций.

"Одним из логичных решений является то, что каждое заведение увеличивает объем предоставляемой охранной деятельности. Следующая договоренность состоит в том, что полиция совместно с МуПо чаще и целесообразнее патрулирует места с повышенным риском правонарушений", - пояснила Метс.

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