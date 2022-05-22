Учитывая прошлогодний летний опыт, в наступающем теплом сезоне власти Таллинна вместе с предпринимателями кварталов Ноблесснер и Теллискиви усиливают работу над тем, чтобы обеспечить должный общественный порядок и спокойствие как для отдыхающих, так и для жителей этих популярных районов, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру+".
В кварталах Ноблесснер и Теллискиви летом усилят контроль за соблюдением общественного порядка
"Полиция и управа Пыхья-Таллинна обеспечивают в этом большую поддержку, но не стоит забывать, что большая ответственность лежит и на самих посетителях в том, чтобы соблюдать закон и уважительно относиться к местным жителям", - сказал полицейский Владлен Яковлев.
Ночной мэр Таллинна Натали Метс встречается как с представителями властей и правопорядка, так и с предпринимателями кварталов Теллискиви и Ноблесснера, чтобы обозначить конкретные проблемы на местах и находить устраивающие всех выходы из возможных ситуаций.
"Одним из логичных решений является то, что каждое заведение увеличивает объем предоставляемой охранной деятельности. Следующая договоренность состоит в том, что полиция совместно с МуПо чаще и целесообразнее патрулирует места с повышенным риском правонарушений", - пояснила Метс.