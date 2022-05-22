В кварталах Ноблесснер и Теллискиви летом усилят контроль за соблюдением общественного порядка

"Полиция и управа Пыхья-Таллинна обеспечивают в этом большую поддержку, но не стоит забывать, что большая ответственность лежит и на самих посетителях в том, чтобы соблюдать закон и уважительно относиться к местным жителям", - сказал полицейский Владлен Яковлев.

Ночной мэр Таллинна Натали Метс встречается как с представителями властей и правопорядка, так и с предпринимателями кварталов Теллискиви и Ноблесснера, чтобы обозначить конкретные проблемы на местах и находить устраивающие всех выходы из возможных ситуаций.