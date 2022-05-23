Глава Admirals: Эстония закрылась от IT-талантов и теряет конкурентоспособность

Закрылись основные кадровые резервы для IT-сектора
Белорусский офис Admirals вскоре будет закрыт
Эстонские IT-компании, лишенные возможности перевезти в страну российских и белорусских специалистов, столкнулись с небывалым дефицитом кадров. К чему это может привести? Кем заменить запрещенных специалистов? Что происходит в экономике?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире финансист, совладелец компании Admirals Александр Цихилов.
Выдержки из беседы:
– Насколько больно ударил по компании Admirals запрет на ввоз белорусских и российских специалистов?
– Нашу компанию это не очень сильно затронуло только потому, что мы развиваем по всему миру так называемую хабовую структуру. Эстонский офис Admirals – не единственный в Европе, где присутствуют разработчики…
– При этом количество сотрудников в таллиннском офисе Admirals сократилось со 150 до 100 человек, а в белорусском подразделении со 150 до 30 человек?
– Безусловно, но это, скорее, вопрос релокации сотрудников из Республики Беларусь в другие страны в силу сложившихся обстоятельств – невозможности эффективно работать с подразделением в Минске. Люди оттуда переезжают в другие страны, но не в Эстонию, поскольку юридически это сейчас невозможно.
– Что происходит с белорусским подразделением Admirals?
– Туда затруднен перевод средств для поддержания деятельности офиса.
Скорее всего, в скором времени белорусский офис будет совсем закрыт.
И если сейчас еще возможно изыскать какие-то методы финансирования и ряд банков еще продолжают осуществлять платежи, то постепенно все эти возможности будут закрыты.
– В свое время вы делали достаточно большие ставки на белорусское подразделение. Куда теперь потекут белорусские золотые умы?
– В Беларуси был реализован интересный проект – парк высоких технологий, где действовали существенные налоговые льготы для IT-подразделений, которые в нем содержались. Сейчас поддержание проекта стало неэффективным.
Мы предлагаем белорусским коллегам релокацию в разные страны (за исключением Эстонии – прим. ред.). В частности, мы создали офис в Батуми.
За последние несколько месяцев в Грузию в целом приехало около 100 000 IT-специалистов из разных стран – в первую очередь из России и Беларуси.
Там теперь появился рынок труда, несопоставимый с прежним.
В Грузии готовы к сотрудничеству со всеми. В отличие от Эстонии там складывается довольно благоприятный рынок труда.
– Как влияют на эстонский бизнес жесткие запреты на въезд для белорусских и российских специалистов? Особенно, если учитывать, что происходит это на фоне решений США и некоторых других стран по упрощению въезда для IT-специалистов из России и Республики Беларусь?
– Пробочным эффектом военной ситуации в Украине стал большой отток талантов из России и Беларуси. Украинские специалисты не могут покинуть страну в условиях военного положения и закрытых границ.
Уникальный случай, когда можно было бы привлечь в страну большое количество талантов и решить хотя бы на время проблемы перегретого рынка труда и огромного дефицита специалистов, которые не позволяют компаниям активно расширяться несмотря на то, что денег в Эстонии достаточно и можно было бы осуществить это расширение.
Из-за этого Эстония стремительно теряет конкурентоспособность, потому что вынуждена платить все более высокие зарплаты.
С учетом высоких налогов на рабочую силу совокупная стоимость специалистов становится близкой к западноевропейским странам. Поскольку специалистов физически нет, за ними охотятся, предлагают еще более высокие зарплаты и платят с них еще более высокие налоги. Это путь в никуда.
– Как восприняли сами белорусы закрытие возможностей для переезда в Эстонию?
– Есть другие страны, которые их принимают. Многие компании перемещают белорусских специалистов целыми офисами в разные страны – в Польшу, Литву и т.д.
С культурной точки зрения у белорусов склонность к эмиграции выражена очень неявно – гораздо в меньшей степени, чем у россиян или украинцев. Белорусы всегда покидали свою страну очень неохотно, определенный патриотизм у них присутствует в большей степени. Если их вынуждают внешние обстоятельства, они только тогда – и тоже достаточно неохотно – принимают решение о переезде.
Большинство IT-специалистов – это люди прозападной ориентации. Думаю, что около 80% из них не поддерживают войну.
Более того, они опасаются вовлечения Беларуси в боевые действия, соответственно, мобилизации и т.д.
– В каком инфополе живет белорусское население?
– Там есть два инфополя: интернет, который, кстати говоря, не блокируется – в стране нет проблем с получением информации из независимых источников; официальные СМИ – люди более старшего поколения, особенно за пределами столицы, черпают информацию из официальных источников.
– Сотрудничество Эстонии с IT-компаниями двух опальных стран прервалось совсем?
– В большой степени. Банки отказываются осуществлять переводы в Беларусь, миграционное законодательство Эстонии ограничивает получение виз и ВНЖ. Конечно, до конца связи не прервались, компании подстраиваются и изворачиваются, чтобы защитить своих белорусских сотрудников и предложить какие-то варианты перемещения в другие страны.
Процесс этот сам по себе непростой, да еще и накладывается на то, что сами белорусы переезжают из своей страны неохотно, быстро начинают скучать и возвращаться домой.
– Можно ли утверждать, что с учетом всех вышеупомянутых обстоятельств планы многих IT-компаний в Эстонии сейчас нарушены?
– Вне всякого сомнения. Это действительно так. Раньше сюда потихоньку приезжали специалисты из России, Беларуси и Украины. Сейчас это стало невозможным по разным причинам.
Одних не выпускают, других не впускают, образовалась ловушка, из которой Эстонии будет выйти достаточно затруднительно.
– Каковы же перспективы развития эстонского IT-сектора?
– Я бы не стал делать оптимистичных оценок.
Закрыты основные кадровые резервы для пополнения IT-сектора Эстонии.
Раньше это были преимущественно Россия, Беларусь, Украина, Молдова. Из других стран в Эстонию специалисты склонны переезжать гораздо в меньшей степени.
– Взрастить нужное количество своих талантов нереально?
– Это базируется на проблемах демографии и особенностях системы образования. Процесс – необходимый и решаемый, но не столь быстрый, как хотелось бы.
Подробнее в повторе!
Что стало с подразделением Admirals в Беларуси?
К чему может привести острейший дефицит кадров в отрасли?
Почему США и некоторые другие страны сочли необходимым упростить въезд для IT-специалистов из России и Беларуси?
Как белорусы восприняли закрытие возможностей для переезда в Эстонию?
Каковы настроения в белорусском обществе? Как воспринимается война против Украины?
Настораживает ли финансистов ситуация в экономике?