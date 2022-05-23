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Глава Admirals: Эстония закрылась от IT-талантов и теряет конкурентоспособность

В Грузию переехало около 100 000 IT-специалистов
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Глава Admirals: Эстония закрылась от IT-талантов и теряет конкурентоспособность
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  • Планы многих IT-компаний Эстонии сейчас нарушены
  • Закрылись основные кадровые резервы для IT-сектора
  • Белорусский офис Admirals вскоре будет закрыт

Эстонские IT-компании, лишенные возможности перевезти в страну российских и белорусских специалистов, столкнулись с небывалым дефицитом кадров. К чему это может привести? Кем заменить запрещенных специалистов? Что происходит в экономике?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире финансист, совладелец компании Admirals Александр Цихилов.

Выдержки из беседы:

– Насколько больно ударил по компании Admirals запрет на ввоз белорусских и российских специалистов?

– Нашу компанию это не очень сильно затронуло только потому, что мы развиваем по всему миру так называемую хабовую структуру. Эстонский офис Admirals – не единственный в Европе, где присутствуют разработчики…

– При этом количество сотрудников в таллиннском офисе Admirals сократилось со 150 до 100 человек, а в белорусском подразделении со 150 до 30 человек?

– Безусловно, но это, скорее, вопрос релокации сотрудников из Республики Беларусь в другие страны в силу сложившихся обстоятельств – невозможности эффективно работать с подразделением в Минске. Люди оттуда переезжают в другие страны, но не в Эстонию, поскольку юридически это сейчас невозможно.

– Что происходит с белорусским подразделением Admirals?

– Туда затруднен перевод средств для поддержания деятельности офиса.

Скорее всего, в скором времени белорусский офис будет совсем закрыт.

И если сейчас еще возможно изыскать какие-то методы финансирования и ряд банков еще продолжают осуществлять платежи, то постепенно все эти возможности будут закрыты.

– В свое время вы делали достаточно большие ставки на белорусское подразделение. Куда теперь потекут белорусские золотые умы?

– В Беларуси был реализован интересный проект – парк высоких технологий, где действовали существенные налоговые льготы для IT-подразделений, которые в нем содержались. Сейчас поддержание проекта стало неэффективным.

Мы предлагаем белорусским коллегам релокацию в разные страны (за исключением Эстонииприм. ред.). В частности, мы создали офис в Батуми.

За последние несколько месяцев в Грузию в целом приехало около 100 000 IT-специалистов из разных стран – в первую очередь из России и Беларуси.

Там теперь появился рынок труда, несопоставимый с прежним.

В Грузии готовы к сотрудничеству со всеми. В отличие от Эстонии там складывается довольно благоприятный рынок труда.

– Как влияют на эстонский бизнес жесткие запреты на въезд для белорусских и российских специалистов? Особенно, если учитывать, что происходит это на фоне решений США и некоторых других стран по упрощению въезда для IT-специалистов из России и Республики Беларусь?

– Пробочным эффектом военной ситуации в Украине стал большой отток талантов из России и Беларуси. Украинские специалисты не могут покинуть страну в условиях военного положения и закрытых границ.

Уникальный случай, когда можно было бы привлечь в страну большое количество талантов и решить хотя бы на время проблемы перегретого рынка труда и огромного дефицита специалистов, которые не позволяют компаниям активно расширяться несмотря на то, что денег в Эстонии достаточно и можно было бы осуществить это расширение.

Из-за этого Эстония стремительно теряет конкурентоспособность, потому что вынуждена платить все более высокие зарплаты.

С учетом высоких налогов на рабочую силу совокупная стоимость специалистов становится близкой к западноевропейским странам. Поскольку специалистов физически нет, за ними охотятся, предлагают еще более высокие зарплаты и платят с них еще более высокие налоги. Это путь в никуда.

– Как восприняли сами белорусы закрытие возможностей для переезда в Эстонию?

– Есть другие страны, которые их принимают. Многие компании перемещают белорусских специалистов целыми офисами в разные страны – в Польшу, Литву и т.д.

С культурной точки зрения у белорусов склонность к эмиграции выражена очень неявно – гораздо в меньшей степени, чем у россиян или украинцев. Белорусы всегда покидали свою страну очень неохотно, определенный патриотизм у них присутствует в большей степени. Если их вынуждают внешние обстоятельства, они только тогда – и тоже достаточно неохотно – принимают решение о переезде.

Большинство IT-специалистов – это люди прозападной ориентации. Думаю, что около 80% из них не поддерживают войну.

Более того, они опасаются вовлечения Беларуси в боевые действия, соответственно, мобилизации и т.д.

– В каком инфополе живет белорусское население?

– Там есть два инфополя: интернет, который, кстати говоря, не блокируется – в стране нет проблем с получением информации из независимых источников; официальные СМИ – люди более старшего поколения, особенно за пределами столицы, черпают информацию из официальных источников.

– Сотрудничество Эстонии с IT-компаниями двух опальных стран прервалось совсем?

– В большой степени. Банки отказываются осуществлять переводы в Беларусь, миграционное законодательство Эстонии ограничивает получение виз и ВНЖ. Конечно, до конца связи не прервались, компании подстраиваются и изворачиваются, чтобы защитить своих белорусских сотрудников и предложить какие-то варианты перемещения в другие страны.

Процесс этот сам по себе непростой, да еще и накладывается на то, что сами белорусы переезжают из своей страны неохотно, быстро начинают скучать и возвращаться домой.

– Можно ли утверждать, что с учетом всех вышеупомянутых обстоятельств планы многих IT-компаний в Эстонии сейчас нарушены?

– Вне всякого сомнения. Это действительно так. Раньше сюда потихоньку приезжали специалисты из России, Беларуси и Украины. Сейчас это стало невозможным по разным причинам.

Одних не выпускают, других не впускают, образовалась ловушка, из которой Эстонии будет выйти достаточно затруднительно.

– Каковы же перспективы развития эстонского IT-сектора?

– Я бы не стал делать оптимистичных оценок.

Закрыты основные кадровые резервы для пополнения IT-сектора Эстонии.

Раньше это были преимущественно Россия, Беларусь, Украина, Молдова. Из других стран в Эстонию специалисты склонны переезжать гораздо в меньшей степени.

– Взрастить нужное количество своих талантов нереально?

– Это базируется на проблемах демографии и особенностях системы образования. Процесс – необходимый и решаемый, но не столь быстрый, как хотелось бы.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: кем заменить запрещенных специалистов? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Guess
Студия Postimees: кем заменить запрещенных специалистов? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Guess Фото: Mihkel Maripuu
  • Что стало с подразделением Admirals в Беларуси?
  • К чему может привести острейший дефицит кадров в отрасли?
  • Почему США и некоторые другие страны сочли необходимым упростить въезд для IT-специалистов из России и Беларуси?
  • Как белорусы восприняли закрытие возможностей для переезда в Эстонию?
  • Каковы настроения в белорусском обществе? Как воспринимается война против Украины? 
  • Настораживает ли финансистов ситуация в экономике?
  • Можно ли затормозить рост цен и инфляцию?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Guess  

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