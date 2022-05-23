Глава Admirals: Эстония закрылась от IT-талантов и теряет конкурентоспособность

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире финансист, совладелец компании Admirals Александр Цихилов.

Выдержки из беседы:

– Насколько больно ударил по компании Admirals запрет на ввоз белорусских и российских специалистов?

– Нашу компанию это не очень сильно затронуло только потому, что мы развиваем по всему миру так называемую хабовую структуру. Эстонский офис Admirals – не единственный в Европе, где присутствуют разработчики…

– При этом количество сотрудников в таллиннском офисе Admirals сократилось со 150 до 100 человек, а в белорусском подразделении со 150 до 30 человек?

– Безусловно, но это, скорее, вопрос релокации сотрудников из Республики Беларусь в другие страны в силу сложившихся обстоятельств – невозможности эффективно работать с подразделением в Минске. Люди оттуда переезжают в другие страны, но не в Эстонию, поскольку юридически это сейчас невозможно.

– Что происходит с белорусским подразделением Admirals?

– Туда затруднен перевод средств для поддержания деятельности офиса.

Скорее всего, в скором времени белорусский офис будет совсем закрыт.

И если сейчас еще возможно изыскать какие-то методы финансирования и ряд банков еще продолжают осуществлять платежи, то постепенно все эти возможности будут закрыты.

– В свое время вы делали достаточно большие ставки на белорусское подразделение. Куда теперь потекут белорусские золотые умы?

– В Беларуси был реализован интересный проект – парк высоких технологий, где действовали существенные налоговые льготы для IT-подразделений, которые в нем содержались. Сейчас поддержание проекта стало неэффективным.

Мы предлагаем белорусским коллегам релокацию в разные страны (за исключением Эстонии – прим. ред.). В частности, мы создали офис в Батуми.

За последние несколько месяцев в Грузию в целом приехало около 100 000 IT-специалистов из разных стран – в первую очередь из России и Беларуси.

Там теперь появился рынок труда, несопоставимый с прежним.

В Грузии готовы к сотрудничеству со всеми. В отличие от Эстонии там складывается довольно благоприятный рынок труда.

– Как влияют на эстонский бизнес жесткие запреты на въезд для белорусских и российских специалистов? Особенно, если учитывать, что происходит это на фоне решений США и некоторых других стран по упрощению въезда для IT-специалистов из России и Республики Беларусь?

– Пробочным эффектом военной ситуации в Украине стал большой отток талантов из России и Беларуси. Украинские специалисты не могут покинуть страну в условиях военного положения и закрытых границ.

Уникальный случай, когда можно было бы привлечь в страну большое количество талантов и решить хотя бы на время проблемы перегретого рынка труда и огромного дефицита специалистов, которые не позволяют компаниям активно расширяться несмотря на то, что денег в Эстонии достаточно и можно было бы осуществить это расширение.

Из-за этого Эстония стремительно теряет конкурентоспособность, потому что вынуждена платить все более высокие зарплаты.