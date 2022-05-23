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Студия Postimees: кем заменить запрещенных специалистов?

14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: кем заменить запрещенных специалистов?
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Эстонские IT-компании, лишенные возможности перевезти в страну российских и белорусских специалистов, столкнулись с небывалым дефицитом кадров. К чему это может привести? Легко ли перестроиться под новые экономические реалии?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире финансист, совладелец компании Admirals Александр Цихилов. Смотрите интервью в 14:00!

  • Что стало с подразделением Admirals в Белоруссии?
  • К чему может привести острейший дефицит кадров в отрасли?
  • Почему США и некоторые другие страны сочли необходимым упростить въезд для IT-специалистов из России и Белоруссии?
  • Как белорусы восприняли закрытие возможностей для переезда в Эстонию?
  • Каковы настроения в белорусском обществе? Как воспринимается война против Украины? 
  • Настораживает ли финансистов ситуация в экономике?
  • Можно ли затормозить рост цен и инфляцию?
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