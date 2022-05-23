Эстонские IT-компании, лишенные возможности перевезти в страну российских и белорусских специалистов, столкнулись с небывалым дефицитом кадров. К чему это может привести? Легко ли перестроиться под новые экономические реалии?
Студия Postimees: кем заменить запрещенных специалистов?
14:00
Студия Postimees: кем заменить запрещенных специалистов?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире финансист, совладелец компании Admirals Александр Цихилов. Смотрите интервью в 14:00!
- Что стало с подразделением Admirals в Белоруссии?
- К чему может привести острейший дефицит кадров в отрасли?
- Почему США и некоторые другие страны сочли необходимым упростить въезд для IT-специалистов из России и Белоруссии?
- Как белорусы восприняли закрытие возможностей для переезда в Эстонию?
- Каковы настроения в белорусском обществе? Как воспринимается война против Украины?
- Настораживает ли финансистов ситуация в экономике?
- Можно ли затормозить рост цен и инфляцию?