Неправильно выбранная скорость привела к смерти 31-летнего водителя

Из-за неправильно выбранной скорости легковой автомобиль Volvo VC90 при крутом левом повороте заехал на правую обочину. Резко повернув налево, водитель потерял управление своим транспортным средством. Машина несколько раз перевернулась через крышу, оставаясь на левой обочине.