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Неправильно выбранная скорость привела к смерти 31-летнего водителя

rus.postimees.ee
Неправильно выбранная скорость привела к смерти 31-летнего водителя
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Marko Saarm

Как сообщил Департамент полиции и погранохраны, 23 мая в 00:05 на 162-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга произошло ДТП с летальным исходом.

Из-за неправильно выбранной скорости легковой автомобиль Volvo VC90 при крутом левом повороте заехал на правую обочину. Резко повернув налево, водитель потерял управление своим транспортным средством. Машина несколько раз перевернулась через крышу, оставаясь на левой обочине.

В результате ДТП водитель, 31-летний мужчина, вылетел из автомобиля и скончался на месте происшествия.

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