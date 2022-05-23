Выученные уроки войны и «тотальная оборона». Как живет армия Финляндии

За 104 дня войны Красная армия потеряла более 120 тысяч человек, Финляндия - менее 26 тысяч. Советским военным не хватало взаимодействия между родами войск, не работала связь. Пехотинцы погибали под огнем пулеметов из укреплений, грамотно расположенных на хорошо укрепленной «линии Маннергейма».

Рядовые Красной армии были плохо обучены и экипированы. Несмотря на морозы в минус 30-40 градусов, многие были одеты в осеннюю форму одежды, не получили лыжи или не умели ими пользоваться. Советским офицерам выдали белые полушубки, что выделяло их на фоне солдат и делало легкой мишенью для финских снайперов.

«Пришел мороз, а бойцы не имеют обуви и перчаток, и к тому же не обеспечиваются продовольствием и боеприпасами. Более двухсот бойцов вышли из строя, часть погибла, а другая часть без обуви (ноги заворачивали в портянки и бинты) были в таком плохом моральном состоянии, что идти с ними в бой было невозможно», - сообщали в НКВД советской Карелии о состоянии 29-стрелкового полка в декабре 1939 года.

Полонені Фото: Getty Images

В 2022 году в Украине российская армия столкнулась со схожими сложностями: недостаточная координация между подразделениями, проблемы со связью, просроченные пайки и высокая доля офицеров среди погибших. Некоторых солдат - также как в 1939-м году - эвакуировали с обморожением ног.

Советские военные были шокированы уровнем благосостояния в домах финнов, поэтому нередкими были случаи мародерства. Еду съедали на месте, а вот вещи пытались переправить родным. Вскоре НКВД начал обыски в домах подозреваемых.

«В результате обыска в квартире командира взвода роты связи Г. и помкомвзовда Г. изъяты присланные из города Терийоки велосипед, костюм, два ковра, 14 полотенец, 6 простыней, швейная машина, посуда...», - говорилось в докладной записке НКВД Ленинградского военного округа от 14 декабря 1939 года.

В 2022 году российских военных также неоднократно обвиняли в мародерстве.

Советскому Союзу пришлось остановиться

К марту 1940 года СССР уже прорвал «линию Манергейма», но понес огромные потери. Более того появилась информация о готовящейся высадке десанта Франции и Британии на севере Финляндии. Лондон прорабатывал вариант вылетов тяжелых бомбардировщиков для удара по нефтяным месторождениям СССР в Баку и Грозном.

Сталин решил пойти на переговоры и стороны подписали мирный договор. Финляндия потеряла 40 тыс. квадратных километров территории, где производилось 11% ВВП страны и проживали 12% ее населения.

Но финны сохранили независимость и показали, что за посягательство на любую часть финской территории нападающий заплатит большую цену.

События «зимней войны» повлияли и на дальнейшие решения, принятые Финляндией. В следующей фазе Второй мировой войны, когда Гитлер и Сталин перестали быть союзниками и Германия напала на СССР, финны выступили на стороне Германии, надеясь вернуть потерянные по итогам советско-финской войны земли.

Что все это может значить?

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На протяжении десятилетий после Второй мировой войны Финляндия придерживалась изначально навязанного Советским Союзом нейтралитета, не вступая ни в какие военные альянсы.

В течение последнего десятилетия идею войти в НАТО поддерживали лишь 20-25% населения. Но после вторжения России в Украину, согласно последнему опросу общественного мнения, этот показатель вырос до рекордно высокого уровня в 76%.

В случае присоединения Финляндии к НАТО, протяженность границы альянса с Россией увеличится в два раза.

«Я думаю, очень важно, что теперь почти все Балтийское море окажется окружено странами НАТО. Вне их контроля будет только Санкт-Петербург, небольшой кусочек Финского залива и Калининград. Это существенная перемена для региона», - отмечает аналитик Центра европейских исследований Иэн Бонд.

Эксперт считает, что высока вероятность того, что Хельсинки решит войти в НАТО без каких-либо оговорок. А вот Швеция может поставить ряд условий: например, не размещать иностранные военные базы на своей территории в мирное время и не устанавливать ядерное оружие.

«С точки зрения блока НАТО сильная сторона Финляндии не только в ее собственной отлаженной системе обороны, но и в том, что финская армия уже имеет опыт взаимодействия с силами северо-атлантического альянса», - отмечает отставной генерал Бен Ходжес, командовавший силами США в Европе.