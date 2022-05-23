Виктор Ерофеев ⟩ Атомная бомба в конце тоннеля?

В 1523 году русский православный монах псковского монастыря Филофей создал концепцию Москвы как Третьего Рима. После распада Римской империи, а затем Византии Москва должна была занять место мировой столицы, иначе – конец света. Идеи Филофея до сих пор возбуждают российских националистов. Эти идеи все ярче проступают в мечтах и действиях Кремля. Однако, на мой взгляд, псковский монах ошибся.

Москва заняла место не Третьего Рима, а второй Золотой Орды. Жестокое и беспощадное татаро-монгольское иго, выразившееся, прежде всего, в глумлении над русским народом, издевательстве над князьями и бесчеловечным отношением к пленным женщинам, накрыло русские княжества Средневековья. В результате московские князья, пугливые данники Золотой Орды, отчасти, говоря современным языком, коллаборационисты, заразились идеями своих властителей. Освободившись от ига, Московское царство, пропитанное жестоким правлением Орды, стало последователем ее единовластия и воплотило в жизнь чудовищное отношение ко всем своим подданным, от бояр до холопов.

Любовь и преданность царю превратились в единственную возможность социального лифта, но и эти качества не всегда спасали от мучительной казни. Такая глобальная жестокость породила наплевательское отношение как к чужой, так и к своей жизни и создала реальную основу личного и общественного существования как потехи. Ты издеваешься, над тобой издеваются – все перемешивается в потешную игру.

Именно эта потешная игра стала нормой русской жизни.

Военную сцецоперацию в Украине запрещено в России называть вой­ной, что даже для Оруэлла показалось бы довольно странным – ведь она с удивительной силой продемонстрировала связанные с Золотой Ордой идейные корни России. Она предстала как обособленное от Европы образование с антиевропейскими традициями. Запад запутался: кто-то совсем не понимает Россию, кто-то, как немцы, не понимают ее лучше других, но от этого ничего не меняется. Для Запада она – огромная страна белолицых людей, которые создали великую культуру. Но эта великая культура, вечно сопротивлявшая­ся произволу власти, является всего лишь прекрасным наростом на теле российской государственности.

Судить о России по Пушкину, Чехову, Кандинскому, Стравинскому можно, но это большой самообман. Мы – потомки другой цивилизации, которая скорее всего не имеет истории, но похожа на волшебную сказку. В этой сказке, начиная от Ивана Грозного до Путина, существуют стабильные роли – меняются только актеры. Вот царь – самодур, у него своя реальность, ни на что не похожая. В сказке хорошо видно, что на Руси нет государства. Государь есть, а государства нет. Зато есть царство, где в своих действиях свободен только сам царь. Имеются, конечно, и собирательные герои. Знакомьтесь, Баба-яга.