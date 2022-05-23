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На этой неделе воздух в Эстонии прогреется до 20 градусов

rus.postimees.ee
На этой неделе воздух в Эстонии прогреется до 20 градусов
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Весна.
Весна. Фото: Marianne Loorents

Несколько дней на этой неделе в Эстонии будут теплыми, а вторник станет вероятно самым теплым днем этой весны.

В понедельник синоптики обещают сухую и в основном безоблачную погоду с температурой воздуха от +12 на островах и в Западной Эстонии и до +19 в Центральной Эстонии, пишет Rus.ERR.

Во вторник днем средняя температура будет +19, и 24 мая вероятно станет самым теплым днем этой весны в Эстонии.

В среду теплая погода продолжится, но в Западной Эстонии постепенно начнут скапливаться дождевые облака, а в четверг начнется похолодание с дождями и кое-где сильными порывами ветра.

В пятницу дождевая облачность немного рассеется, но воздух останется прохладным со средней дневной температурой на выходных 13 градусов.

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