Несколько дней на этой неделе в Эстонии будут теплыми, а вторник станет вероятно самым теплым днем этой весны.
На этой неделе воздух в Эстонии прогреется до 20 градусов
На этой неделе воздух в Эстонии прогреется до 20 градусов
В понедельник синоптики обещают сухую и в основном безоблачную погоду с температурой воздуха от +12 на островах и в Западной Эстонии и до +19 в Центральной Эстонии, пишет Rus.ERR.
Во вторник днем средняя температура будет +19, и 24 мая вероятно станет самым теплым днем этой весны в Эстонии.
В среду теплая погода продолжится, но в Западной Эстонии постепенно начнут скапливаться дождевые облака, а в четверг начнется похолодание с дождями и кое-где сильными порывами ветра.
В пятницу дождевая облачность немного рассеется, но воздух останется прохладным со средней дневной температурой на выходных 13 градусов.