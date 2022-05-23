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В следующем году период школьных госэкзаменов начнется 24 апреля

rus.postimees.ee
В следующем году период школьных госэкзаменов начнется 24 апреля
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Госэкзамен. Снимок иллюстративный.
Госэкзамен. Снимок иллюстративный. Фото: Sille Annuk

Министерство образования и науки утвердило даты проведения государственных экзаменов на следующий учебный год.

Период госэкзаменов начнется 24 апреля - в этот день учащиеся гимназий и профессиональных училищ будут сдавать экзамен по эстонскому языку как родному, пишет Rus.ERR.

25 апреля к сдаче письменной части экзамена по эстонскому языку как второму приступят ученики русских школ. С 25 по 28 апреля они же будут сдавать его устную часть.

Экзамен по английскому языку также состоит из двух частей - письменная пройдет 2 мая, устная - с 2 по 5 мая, а также 8 мая.

Период госэкзаменов завершится 17 мая государственным экзаменом по математике.

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