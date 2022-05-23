Министерство образования и науки утвердило даты проведения государственных экзаменов на следующий учебный год.
В следующем году период школьных госэкзаменов начнется 24 апреля
В следующем году период школьных госэкзаменов начнется 24 апреля
Период госэкзаменов начнется 24 апреля - в этот день учащиеся гимназий и профессиональных училищ будут сдавать экзамен по эстонскому языку как родному, пишет Rus.ERR.
25 апреля к сдаче письменной части экзамена по эстонскому языку как второму приступят ученики русских школ. С 25 по 28 апреля они же будут сдавать его устную часть.
Экзамен по английскому языку также состоит из двух частей - письменная пройдет 2 мая, устная - с 2 по 5 мая, а также 8 мая.
Период госэкзаменов завершится 17 мая государственным экзаменом по математике.