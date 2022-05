На этой неделе Таллинн посетят семь круизных лайнеров

В четверг Таллинн посетит круизный лайнер Voyager Of The Seas, который в прошлый раз ошвартовался в Ванасадам в четверг, когда совершал недельный круиз. В этом сезоне планируются и другие круизы с началом в Копенгагене и остановками в Стокгольме, Таллинне и Хельсинки. В этом году Voyager Of The Seas не планирует посещать Санкт-Петербург, но Россия включена в планы на следующий сезон. Длина идущего под багамским флагом Voyager Of The Seas 311 метров, а стоимость 650 млн долларов. Крестная лайнера — восточногерманская фигуристка Катарина Витт.