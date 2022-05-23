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На этой неделе Таллинн посетят семь круизных лайнеров

BNS
На этой неделе Таллинн посетят семь круизных лайнеров
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MSC Preziosa.
MSC Preziosa. Фото: Jean-Paul Pelissier

На этой неделе в таллиннском порту Ванасадам ошвартуются семь круизных лайнеров, крестной одного из них является королева Елизавета II.

В понедельник в порт Ванасадам прибудет ходящее под мальтийским флагом 225-метровое судно Europa 2 - сначала лайнер прибудет в Ригу, а из Таллинна отправится в Хельсинки. Europa 2 совершает 12-дневный круиз, начавшийся в Гамбурге и заканчивающийся в Киле.

В понедельник в Таллинн также прибудет 330-метровое идущее под флагом Соединенного Королевства судно Britannia, судно крестила королева Елизавета II. Лайнер совершает двухнедельный круиз, начавшийся и заканчивающийся в Саутгемптоне. В Таллинн он прибудет с Готланда, а дальше отправится в Хельсинки.

Во вторник Ванасадам ошвартуется MSC Preziosa, крестной которого является итальянская киноактриса София Лорен. Идущее под панамским флагом 333-метровое судно прибудет в Таллинн из Киля и в среду вечером возьмет курс на Хельсинки. Preziosa совершает 14-дневный круиз, который начался и завершится в Киле на северо-западе Германии.

Во вторник в Таллинн также прибудет идущий под багамским флагом Balmoral. 218-метровое судно прибудет из Риги, а дальше направится в Хельсинки. Стоимость лайнера составила 180 млн долларов.

В четверг Таллинн посетит круизный лайнер Voyager Of The Seas, который в прошлый раз ошвартовался в Ванасадам в четверг, когда совершал недельный круиз. В этом сезоне планируются и другие круизы с началом в Копенгагене и остановками в Стокгольме, Таллинне и Хельсинки. В этом году Voyager Of The Seas не планирует посещать Санкт-Петербург, но Россия включена в планы на следующий сезон. Длина идущего под багамским флагом Voyager Of The Seas 311 метров, а стоимость 650 млн долларов. Крестная лайнера — восточногерманская фигуристка Катарина Витт.

В четверг в порту также ошвартуется ходящий под флагом Маршалловых островов лайнер Insignia. Стоимость построенного во Франции судна — 150 млн фунтов стерлингов.

В следующую субботу Таллинн посетит Mein Schiff 6. Лайнер совершает круиз, который начался и завершится в Киле. Он прибудет в Таллинн с Готланда, а дальше отправится в Хельсинки. Длина идущего под мальтийским флагом Mein Schiff 6 — 295 метров, стоимость 500 млн евро. Mein Schiff 3, Mein Schiff 4 и Mein Schiff 5 — лайнеры той же серии, все они практически одинаковые.

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