Импорт российской электроэнергии в страны Балтии остановлен

Это означает, что импорт российской электроэнергии в страны Балтии с воскресенья остановлен, сообщило Министерство энергетики Литвы.

Потребности Литвы в электроэнергии удовлетворяются за счет местного производства и импорта через существующие соединения со Швецией, Польшей и Латвией.

«Это чрезвычайно важная веха не только на пути Литвы к энергетической независимости. Это выражение нашей солидарности с воюющей Украиной, потому что мы не можем позволить, чтобы на наши деньги финансировалась российская военная машина», - заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис, по словам которого Литва достигнет полной энергетической независимости только в том случае, если успешно осуществит синхронизацию электросетей с Западной Европой, а свои потребности в электроэнергии будет обеспечивать за счет местного производства «зеленой» энергии и станет страной-экспортером электроэнергии.

Генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис также отмечает, что рынки третьих стран не связаны с европейским рынком электроэнергии и что их предложения не формируют цены в торговой зоне Литвы, поэтому остановка торговли с Россией не окажет существенного влияния на цены на электроэнергию в Литве.