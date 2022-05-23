Саудовская Аравия надеется выработать соглашение с ОПЕК+, куда входит Россия, заявил министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман в интервью Financial Times накануне истечения нынешнего соглашения ОПЕК+.
Саудовская Аравия надеется выработать новое соглашение ОПЕК+ с участием России
Саудовская Аравия дала понять, что будет поддерживать Россию как члена группы производителей нефти ОПЕК+, несмотря на ужесточение западных санкций в отношении Москвы и потенциальный запрет ЕС на импорт российской нефти, отмечает издание.
Принц Абдулазиз бен Сальман заявил Financial Times, что Эр-Рияд надеется "выработать соглашение с ОПЕК+, в которую входит Россия", настаивая на том, что "мир должен оценить ценность" союза производителей.
По нынешнему плану до конца сентября должны закончить действие все ограничения ОПЕК+ по добыче, принятые на себя в апреле 2020 года, срок действия самого соглашения заканчивается в конце 2022 года.
Комментарии принца Абдулазиза являются важным признаком поддержки России со стороны традиционного союзника США, поскольку Запад пытается изолировать страну, а ее добыча нефти падает, что вызывает вопросы о ее месте в группе ОПЕК+, отмечает издание.
Эр-Рияд сопротивляется давлению Запада об увеличении добычи нефти, чтобы помочь снизить цены после начала конфликта России и Украины, настаивая на том, что недостатка в поставках нет.
Принц Абдулазиз сказал, что еще слишком рано говорить о том, как может выглядеть новое соглашение, учитывая неопределенность на рынке, но добавил, что ОПЕК+ увеличит добычу, "если будет спрос". "С тем хаосом, который вы видите сейчас, слишком преждевременно пытаться определить (соглашение)", - сказал принц Абдулазиз в интервью.
"Но того, что мы знаем, и того, что нам удалось сделать, достаточно, чтобы люди сказали, что в этом есть заслуга, есть ценность в том, чтобы быть там, работать вместе", - добавил он.
Принц Абдулазиз сказал, что политику следует держать подальше от ОПЕК+, добавив, что потребуется альянс для внесения "упорядоченных корректировок" в будущем на фоне неопределенности в отношении карантина по коронавирусу в Китае, глобального роста и цепочек поставок.
Он сказал, что для устранения узких мест в производственных и нефтеперерабатывающих мощностях правительства должны поощрять инвестиции отрасли в углеводороды, даже когда страны переходят на более чистые источники энергии: "Эта ситуация требует, чтобы люди сели вместе, сосредоточились, убрали маскарад и так называемую политкорректность. Речь идет о попытках установить связь с существующей реальностью и найти для нее средства".