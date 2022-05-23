Тема русских школ вот уже 30 лет является разменной монетой в политической жизни Эстонии. Мы поинтересовались у жителей Эстонии, на каком языке должны преподавать учителя в наших школах и как выбор языка отражается на будущем молодого поколения.
Опрос недели ⟩ На каком языке учиться: на русском или на эстонском
Нина Михайлова, Таллинн
Раньше эстонцы учились на эстонском языке, русские на русском
Русские школы нужны. Очень нужны, особенно сейчас. Русский человек должен знать русский язык, должен учиться на русском языке. В школе химия, физика, математика должны преподаваться на русском языке. Был СССР, да, мы все учились. Эстонцы на эстонском языке, русские на русском, и никаких претензий не возникало ни у кого. Все учились вместе, одинаково. У меня подруга хотела учиться на эстонском и училась. Никаких проблем не было тогда с языком. Закрытие русских школ – это политика, политика и больше ничего. Устроиться на хорошую работу –надо эстонский, русский мешает сейчас. А почему? Раньше язык не мешал, а сегодня мешает. Я на «Вольте» работала, на «Двигателе», говорила и на русском, и на эстонском. Никогда никаких конфликтов и проблем не было между русскими и эстонцами. И потом, когда мы учились, у нас были хорошие учителя эстонского языка и преподавали очень хорошо. Все, буквально все, кто оканчивал школы, разговаривали и писали на эстонском. Надо нормально преподавать в русских школах эстонский язык. А что сейчас? Бедлам сейчас. Такое впечатление, что эстонский для русских специально плохо преподается, чтобы нас изолировать, чтобы не было в Эстонии русского влияния.
Владимир Михнович, Таллинн
Не будет поколения обиженных советских людей – не будет проблемы
В Эстонии до сих пор сохраняется негативное отношение к русским школам из-за людей, которые тянут за собой наследие СССР. Они родились в Эстонии, живут здесь, но знают язык хуже меня, а я приехал шесть лет назад. Язык для них проблема. А для тех жителей страны, которые приехали недавно, такой проблемы нет. Они быстро интегрируются в среду, быстро встраиваются. Мне кажется, это вопрос смены одного поколения, и объективная надобность в русских школах отпадет. Когда уйдет поколение ущемленных, обиженных советских людей, тогда исчезнет и сама проблема. Ведь русские школы – это не только проблема языка, это проблема неприятия иной культуры, эстонской, я имею в виду. Это особенность русского менталитета, которому очень сложно принять что-то хорошее извне, согласиться с тем, что есть нечто великое, не принадлежащее русским. Вот правда: все, что мы не можем постичь, нам, русским, часто чуждо или враждебно.
Дмитрий Шашков, Таллинн
Нужно обязательно учиться на английском
Я считаю, что русские школы не нужны. Не нужны по той причине, что русскоязычное поле здесь у нас не самое благоприятное. Я бы хотел, чтоб русские учились на любом другом языке за исключением русского. В Латвии – на латышском, у нас на эстонском, а вообще, нужно обязательно учиться на английском. Русский язык в плане культуры – пожалуйста, но я не понимаю людей, которые отказываются меняться, когда этих изменений требует их собственная жизнь. Нужен язык – иди и учи. Мне нужны были деньги, я пошел и стал программистом. Да, было сложно, но я разобрался в этом и реализовался в профессии. Если честно, я не могу понять, что в головах у людей, которые не хотят сменить род деятельности, заняться учебой, когда этого требуют обстоятельства. А люди этого не делают.
Николас Лаус, Таллинн
Уровень преподавания в эстонской школе намного выше
Меня русская школа испортила. Она мешает, а не помогает. Надо признать, русская школа стала инструментом в руках политиков. Все сейчас взаимосвязано. Уровень преподавания предметов в эстонской школе намного выше, чем в русской, и политики эту тему используют, особенно перед выборами. Русскоязычные школы выпускают талантливых и успешных людей, но не так много, как эстонские. Там таких людей намного больше. Почему так? А потому что все молодые, талантливые и перспективные учителя там, понимаете? Потому что там перспективы карьерного роста, возможности, там другая атмосфера, коллектив. И неважно, какого учитель происхождения. Я окончил реальную гимназию, долго прожил на Западе, и это сыграло огромную роль в моей судьбе. У меня большой опыт учебы, я могу сравнивать. В эстонских школах, как и на Западе, требования выше, чем в русских. Причем требования и к ученикам, и к преподавателям. Тут взаимное стремление к успеху, к росту, к самореализации. И еще. Я предприниматель, часто вижу, как сильно отличаются методы ведения бизнеса по-русски и ведение бизнеса по-европейски. Причем это не зависит от национальности, скорее, от типа мышления. Так вот, могу точно сказать: если не учить языки, ваши возможности сильно сужаются.
Янек Васин, Маарду
Надо стремиться к единым стандартам, чтобы русские не были обделены
Мне кажется, это вопрос поколений. Сейчас переходный период, и надо спокойно к этому относиться. Русская школа уходит. Надобность в ней отпадает. Да, это так. Но надо учить языки, надо стремиться повышать уровень преподавания и русского, и эстонского языков, но, конечно, без политики. Тут много, очень много политизации, что создает неприятный фон. Всем известно, что если хочешь учиться, то сам найдешь способы получать знания. Но не все это понимают. Да, в эстонской школе больше возможностей, и даже так скажу – больше выбора. Да, педагоги современные, молодые. Надо стремиться к единым стандартам, чтобы русские не были обделены, что ли. Я думаю, что со временем мы все сможем получать качественное образование. Но чтобы уйти от конфронтации, чтобы лучше понимать, надо разговаривать. Чтобы учить языки и не конфликтовать.
Яана Линно, Нарва
Через переход, через программы, которые не принесут детям вреда
Русские школы – важная тема для Эстонии, а для моего города – особенно. Тут не только вопрос языка, тут многие проблемы возникают и социального, и научного плана. Нельзя забывать, что школа для многих – не только источник знаний, но и центр социализации. Мы должны учитывать, что школа, педагоги участвуют в формировании личности детей, воспитывают граждан страны, формируют будущее. Конечно, Эстония, конечно, эстонский язык, конечно, качественные знания, но через переход, через адаптацию, через программы, которые не принесут вреда ни детям, ни учителям, ни нам, родителям. Я молодая мама, у меня эстоноязычная семья, но и я хорошо владею русским языком, и муж, и родственники. Я отдам свою дочь в эстонскую школу, но и русский язык в нашей семье останется. У нас многонациональная семья, как и наша страна.
Комментарий корреспондента Дениса Антонова:
Некоторые политики используют эту тему, чтобы спровоцировать негативную реакцию на все, что связано с русским языком. Хотя надо признать, что в Эстонии, как мало в какой другой стране Евросоюза, жизненно необходимая информация об услугах, торговле, службах жизнеобеспечения продублирована на русском языке, а многие работники сферы обслуживания в совершенстве владеют русским языком.
Однако те, кто использует тему русских школ, не учитывают тот факт, что понятие «русская школа» включает в себя и проблемы социализации русскоязычных учащихся, и вопросы трудоустройства педагогов, имеющих советское прошлое, и качество предоставляемых услуг по обучению. Это сложная тема, которая касается огромного количества людей.
В рамках опросов журналисты Postimees неоднократно сталкиваются с ситуацией, когда респондент развернуто рассказывает о серьезных проблемах и различиях в качестве предоставляемого в Эстонии образования. В чем дело? Красноречивые ответы на этот вопрос поступают от родителей детей, которые должны пойти в первый класс. И это показательно.
Приезжающие семьи ориентируются прежде всего либо на эстоноязычные школы, либо на те школы и гимназии, в которых существует программа языкового погружения. Но у многих при этом возникают разного рода опасения. Как смогут воспринимать математику, химию, физику на эстонском языке дети, не являющиеся носителями языка? Не станут ли они изолятами? Не ставит ли эта практика барьеры на пути самореализации такого ребенка как личности?
Мне кажется, что единый стандарт, единая система обучения на всей территории Эстонии даст возможность развития и социализации в обществе, чего лишены сегодня те, кто слабо владеет эстонским языком. Наша задача – вывести из языкового, а порой и из культурного гетто тех, кто имеет право на качественное европейское образование. Это вопрос будущего наших детей.
Нет сомнений, что именно школьное образование определяет широту выбора профессий, траекторию дальнейшего обучения, страну проживания и, по большому счету, качество жизни. Мы должны дать равные возможности всем, кто живет в Эстонии, независимо от национальности, цвета кожи, вероисповедания или паспорта.
Мы должны гарантированно защищать право каждой семьи на то, что их дети получат тот уровень знаний, навыков и умений, который позволит достойно представлять себя в любой стране Европейского союза и за его пределами. Будьте храбрыми. Отстаивайте свое право и право нашей молодежи на хорошее образование, заявляйте о своей позиции на наших страницах, не молчите о своих надеждах и недовольстве. Postimees – это площадка для честной и открытой общественной дискуссии.