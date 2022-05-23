Опрос недели ⟩ На каком языке учиться: на русском или на эстонском

Нина Михайлова, Таллинн

Раньше эстонцы учились на эстонском языке, русские на русском

Нина Михайлова. Фото: Денис Антонов

Русские школы нужны. Очень нужны, особенно сейчас. Русский человек должен знать русский язык, должен учиться на русском языке. В школе химия, физика, математика должны преподаваться на русском языке. Был СССР, да, мы все учились. Эстонцы на эстонском языке, русские на русском, и никаких претензий не возникало ни у кого. Все учились вместе, одинаково. У меня подруга хотела учиться на эстонском и училась. Никаких проблем не было тогда с языком. Закрытие русских школ – это политика, политика и больше ничего. Устроиться на хорошую работу –надо эстонский, русский мешает сейчас. А почему? Раньше язык не мешал, а сегодня мешает. Я на «Вольте» работала, на «Двигателе», говорила и на русском, и на эстонском. Никогда никаких конфликтов и проблем не было между русскими и эстонцами. И потом, когда мы учились, у нас были хорошие учителя эстонского языка и преподавали очень хорошо. Все, буквально все, кто оканчивал школы, разговаривали и писали на эстонском. Надо нормально преподавать в русских школах эстонский язык. А что сейчас? Бедлам сейчас. Такое впечатление, что эстонский для русских специально плохо преподается, чтобы нас изолировать, чтобы не было в Эстонии русского влияния.

Владимир Михнович, Таллинн

Не будет поколения обиженных советских людей – не будет проблемы

Владимир Михнович. Фото: Денис Антонов

В Эстонии до сих пор сохраняется негативное отношение к русским школам из-за людей, которые тянут за собой наследие СССР. Они родились в Эстонии, живут здесь, но знают язык хуже меня, а я приехал шесть лет назад. Язык для них проблема. А для тех жителей страны, которые приехали недавно, такой проблемы нет. Они быстро интегрируются в среду, быстро встраиваются. Мне кажется, это вопрос смены одного поколения, и объективная надобность в русских школах отпадет. Когда уйдет поколение ущемленных, обиженных советских людей, тогда исчезнет и сама проблема. Ведь русские школы – это не только проблема языка, это проблема неприятия иной культуры, эстонской, я имею в виду. Это особенность русского менталитета, которому очень сложно принять что-то хорошее извне, согласиться с тем, что есть нечто великое, не принадлежащее русским. Вот правда: все, что мы не можем постичь, нам, русским, часто чуждо или враждебно.

Дмитрий Шашков, Таллинн

Нужно обязательно учиться на английском

Дмитрий Шашков. Фото: Денис Антонов