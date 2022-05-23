Яанус Рийбе: в будущем теннисный турнир WTA мог бы пройти в Тонди

У Таллинна есть конкретные планы относительно микрорайона Тонди. Железнодорожный переезд Тонди вскоре будет построен на двух уровнях, где поток автомобилей и пешеходов и велосипедистов будет направлен в тоннель под железной дорогой. Реконструкция железнодорожного переезда Тонди обсуждалась еще в конце советской эпохи, но сейчас за дело взялись и участок дороги будет безопасным для участников дорожного движения, а также откроет новые возможности для передвижения велосипедистов по пересеченной местности.

Известная история

На Тонди находятся недавно построенный мемориал погибшим эстонским офицерам и статуя Тондипойсте. Также круговые перекрестки хорошо известные на весь город летом украшаются зеленью. Были времена, когда казармы Тонди играли очень важную роль с точки зрения национальной обороны Эстонии. Военный городок Тонди был частью морской крепости Петра Великого, я имею в виду период 1920–1940 годов, когда в Тонди действовало Военное училище Эстонской Республики.

Проекты вдохнули жизнь в район, который также имеет солидный и большой потенциал для развития частных инвесторов. Это способствует созданию рабочих мест, развитию экологически ценных мест и разнообразия для среды обитания. Если в районе появится больше возможностей для отдыха и предпринимательства, то это привлечет людей выбрать его своим постоянным местожительства. Жители района Кристийне видят свой родной край, как «Сад в сердце города». Житель ждет от среды обитания больше зелени, парков, фонтанов и мероприятий под открытым небом. Чем больше компаний, учебных заведений и некоммерческих объединений, тем больше поводов и возможностей для развития недвижимости и создания новых возможностей.

В последние годы районная управа все больше и больше перемещались со своими мероприятиями целенаправленно во дворы, чтобы вытащить больше людей из своих квартир и объединить сообщество.

Частные инвесторы и городские инвестиции сделали район Тонди привлекательным деловым и жилым кварталом. Наверное, сегодняшним жителям кажется невероятным, что только в 1994 году была проведена инвентаризация экологического ущерба воинской части Тонди, в ходе которой было обнаружено 45 тонн нефтепродуктов. Сегодня парковую зону и пруд привели в порядок, а напоминают о славном прошлом, например, улицы Сыякооли, Риви, Самму и Марси.

Разнообразная среда обитания

Активная строительная деятельность продолжается и сегодня. Park Tondi 2 OÜ занимается строительством более 22 000 м2 жилых и коммерческих помещений класса А. Лофты, исторические казармы, офисные здания класса энергопотребления А, новые жилые районы придают новый вид разнообразной жизненной среде Кристийне. Полным ходом идет также проект по ремонту казарм, по адресу Тонди, 57. Многие казармы в будущем будут использоваться как коммерческие здания.

Застройка территории казарм Тонди началась в 2000 году с составления подробного плана, охватывающего всю территорию, в котором территория была разделена на участки и выделены права на застройку. Реконструкция казарм Тонди, 55 впервые была начата в 2004 году.