На проходившем 21 мая в Тарту X чемпионате Эстонии по прыжкам на батуте определились лучшие спортсмены как в индивидуальном зачете, так и в двойном мини-трампе.
Чемпионами Эстонии в прыжках на батуте стали Крете Каазик и Стен Пюви
В соревнованих принимало участие рекордное количество спортсменов – 66 гимнастов из четырех эстонских клубов.
В женском зачете класса чемпионов победительницей в обеих номинациях стала многократная чемпионка Эстонии Крете Каасик (SK KATI) (батут 48,086 балла, двойной мини-трамп 43,800 балла). Второе место в прыжках на батуте заняла Аннели Кулдкепп (AK Twister, 42,391 балла), третье – Кайе Йоала (SK Traps, 40,255 балла).
В двойном мини-трампе второе место поделили Марис Кортель (AK Twister) и Сандра Сусанна Пеэтс (SK BG, 38,900 балла).
В мужском зачете класса чемпионов Стен Пюви (SK BG) выиграл соревнования по мини-трампу, но из-за травмы не смог принять участие в соревнованих по прыжкам на батуте.
Представитель рабочей группы чемпионата Эстонии по прыжкам на батуте Сигрид Педосон отметила, что количество участников чемпионата возросло.
«К сожалению, коронавирус серьезно повлиял на количество мальчиков на тренировках и соревнованиях, на соревнованиях их стало существенно меньше. Так, например, в этот раз из 66 участников мальчиков было всего 13», - отметила Педосон.