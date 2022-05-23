Чемпионами Эстонии в прыжках на батуте стали Крете Каазик и Стен Пюви

В соревнованих принимало участие рекордное количество спортсменов – 66 гимнастов из четырех эстонских клубов.

В женском зачете класса чемпионов победительницей в обеих номинациях стала многократная чемпионка Эстонии Крете Каасик (SK KATI) (батут 48,086 балла, двойной мини-трамп 43,800 балла). Второе место в прыжках на батуте заняла Аннели Кулдкепп (AK Twister, 42,391 балла), третье – Кайе Йоала (SK Traps, 40,255 балла).

В двойном мини-трампе второе место поделили Марис Кортель (AK Twister) и Сандра Сусанна Пеэтс (SK BG, 38,900 балла).

В мужском зачете класса чемпионов Стен Пюви (SK BG) выиграл соревнования по мини-трампу, но из-за травмы не смог принять участие в соревнованих по прыжкам на батуте.

Представитель рабочей группы чемпионата Эстонии по прыжкам на батуте Сигрид Педосон отметила, что количество участников чемпионата возросло.