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Начавшийся с разведенного костра пожар уничтожил три строения

rus.postimees.ee
Начавшийся с разведенного костра пожар уничтожил три строения
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Снимок иллюстративный
Снимок иллюстративный Фото: Postimees / SILLE ANNUK

В волости Ярва Ярваского уезда начавшийся с разведенного костра пожар уничтожил три строения.

Спасатели в 14:56 экстренно выехали в деревню Ялгсема, где горели три старых амбарных строения. Спасатели потушили строения, а при помощи квадроцикла UTV и еще примерно 1100 квадратных метров пожара на местности. Пожар удалось локализовать за час. Строения уничтожены огнем полностью.

По предварительным данным, пожар начался с костра.

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