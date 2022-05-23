В волости Ярва Ярваского уезда начавшийся с разведенного костра пожар уничтожил три строения.
Начавшийся с разведенного костра пожар уничтожил три строения
Начавшийся с разведенного костра пожар уничтожил три строения
Спасатели в 14:56 экстренно выехали в деревню Ялгсема, где горели три старых амбарных строения. Спасатели потушили строения, а при помощи квадроцикла UTV и еще примерно 1100 квадратных метров пожара на местности. Пожар удалось локализовать за час. Строения уничтожены огнем полностью.
По предварительным данным, пожар начался с костра.