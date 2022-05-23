Томас Бах рассказал о расследовании дела Камилы Валиевой

«Мы в контакте с ВАДА и ITA по этому вопросу. Дело на контроле антидопинговых служб, МОК не имеет к этому отношения. Но мы им дали понять, что ждём скорого разрешения этого дела. Как только это случится, мы проведём церемонию награждения. Не стоит гадать, когда она произойдёт, просто надо ждать, как будет развиваться ситуация», — приводит слова Баха «РИА Новости».