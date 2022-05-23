Эксперт: рынок труда Эстонии пока остается сильным

Согласно последним данным, ситуация на рынке труда остается хорошей, и поиск работы или разговоры о повышении заработной платы не должны представлять непреодолимых препятствий. С другой стороны, перспективы экономики туманны, и настроения могут быстро меняться.

На прошлой неделе департамент статистики опубликовал последние данные о ситуации на рынке труда, а именно за первый квартал 2022 года. Последние статистические данные подтвердили то, что на самом деле было интуитивно ясно заранее: преимущество на рынке труда по-прежнему принадлежит работникам. В частности, безработица в первом квартале ограничилась 5,5% а уровень занятости среди населения в возрасте от 15 до 74 лет составил 69%. При этом уровень занятости очень близок к пику перед коронакризисом – в последнем квартале 2019 года он достиг почти 70%. Что примечательно, так это то, как быстро произошло восстановление уровня занятости. В начале прошлого года уровень занятости составлял более скромные 66%.

Как и ожидалось, повышение уровня занятости произошло в первую очередь за счет сектора услуг и связано с отменой коронавирусных ограничений, которая позволила предприятиям вернуться к нормальной деятельности. По сравнению с последним кварталом 2021 года в начале нынешнего года численность сотрудников в секторе увеличилась на 12 500 человек. Общая численность занятых в сфере услуг достигла 467 000 человек, а это больше, чем когда-либо прежде.

Что касается доходов работников, то подсчет средней заработной платы за первый квартал этого года займет еще некоторое время. Однако с большой вероятностью темп роста заработной платы был высоким и может составить более 8%.

Постоянная проблема экономической статистики заключается в том, что мы узнаем старые новости задним числом, а ситуация в экономике, возможно, уже кардинально изменилась. Это особенно заметно в нынешних условиях, когда война в Украине и рекордная инфляция перевернули более ранние прогнозы с ног на голову. Но что думают об изменившихся обстоятельствах сами участники рынка?

Самое лучшее представление об этом дает ежемесячное исследование конъюнктуры рынка в форме опроса предпринимателей и рядовых потребителей. Для начала стоит напомнить, что начало этого года на рынке труда было исключительным. В частности, отражающий планы найма предприятий индекс ожиданий рынка труда в конце 2021 года достиг максимума с 2007 года и оставался на этом уровне в начале года. Это означает, что очень большое количество компаний с оптимизмом смотрят в будущее и хотят наращивать штат. С началом войны оптимизм немного поутих, но это не значит, что работодатели собираются начать сокращать работников. Напротив, по состоянию на апрель стало больше предприятий, которые хотят нанять дополнительных работников, чем тех, кто хочет сэкономить на персонале. Однако, согласно опросам потребителей, все больше людей считает, что безработица вырастет. Хотя во время коронакризиса она была, конечно, намного выше.