Центр крови на улице Эдала в Таллинне закрывается на реконструкцию

С июня доноров как цельной крови, так и аферезных доноров ожидают для сдачи крови на первом этаже универмага Melon на бульваре Эстония, 1.

По словам заведующей центром крови Северо-Эстонской региональной больницы Аве Леллеп, здание полностью модернизируют — будут заменены все амортизированные системы водоснабжения, отопления, вентиляции, электричества и связи, чтобы центр крови стал современным. энергоэффективным и отвечающим сегодняшним требованиям. «В ходе реконструкции здания существующие пространственные решения будут приносить пользу рабочим процессам центра крови, а фасад здания будет обновлен совершенно. Таким образом, центр крови получит как новое наполнение, так и современный вид», — добавила Леллеп.

Время приема доноров на новом месте останется прежним – сдать кровь можно будет по понедельникам и пятницам с 8 до 16 часов, а со вторника по четверг с 11 до 19 часов. Режим работы донорского центра на Валукоя, 7 в Юлемисте также не изменится – кровь можно сдать по понедельникам и средам с 9 до 17 часов и по вторникам с 9 до 18 часов.

Донорский центр в самом центре города имеет удобное расположение для доноров, пользующихся общественным транспортом. Центр крови также сотрудничает с предприятиями EuroPark и Ühisteenused AS, которые предоставят донорам возможность бесплатно парковаться в близлежащих парковочных зданиях и на парковках. Дополнительная информация о бесплатной парковке на домашней странице Центра крови www.verekeskus.ee.